АКРА: регионы заработали 99,4 млрд руб. на депозитах

Москва , 12 апреля — «Вести. Экономика». Российские регионы в 2017 г. заработали 99,4 млрд руб. на процентах по банковским депозитам и потратили 110,1 млрд руб. на выплату процентов по долгу, сообщается в исследовании АКРА.

Дополнительные доходы получили 12 субъектов РФ , при этом на долю Москвы пришлось 74,7% таких доходов.

На банковских депозитах регионы размещают профициты прошлых лет, внутригодовой кассовый профицит, а также свободные остатки на счетах предприятий госсектора региона.

Мособласть при этом получила почти 7 млрд руб. дополнительных доходов от размещения депозитов, что полностью компенсировало расходы на обслуживание долга. Следует отметить, что в 2017 г. у девяти российских регионов доходы по банковским депозитам превысили расходы на обслуживание долга.

Объем банковских депозитов региональных властей сравним с объемом коммерческого долга субъектов РФ: на первое марта 2018 г. депозиты регионов составили 1,122 трлн руб., а объем их коммерческого долга (облигации и банковские кредиты) был на уровне 1,069 трлн руб. (1,309 трлн руб. с учетом коммерческого долга муниципалитетов).

В 2017 г. объем депозитов субъектов РФ превосходил их коммерческий долг на протяжении более семи месяцев и доходил до 1,363 трлн руб.

В то же время около 84% кредитов регионам (включая муниципалитеты) выданы Сбербанком, а доли ГПБ, ВТБ и РСХБ на рынке кредитования регионов составляют 3,0%, 2,5% и 0,3% соответственно.

Финансовые резервы, по оценкам АКРА, имеют 11 российских регионов. В США , где регионы (штаты) являются активными участниками долгового рынка, финансовые резервы в виде Rainy Day Funds есть у 44 штатов из 50.

Наличие финансовых резервов оказывает поддержку кредитному качеству крупнейших российских регионов и американских штатов, а также позволяет им финансировать дефициты бюджетов, иметь возможность маневра с точки зрения времени выхода на долговой рынок и привлечения коммерческого долга по комфортным ставкам.