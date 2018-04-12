АКРА: регионы заработали 99,4 млрд руб. на депозитах 

Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Российские регионы в 2017 г. заработали 99,4 млрд руб. на процентах по банковским депозитам и потратили 110,1 млрд руб. на выплату процентов по долгу, сообщается в исследовании АКРА.
Дополнительные доходы получили 12 субъектов РФ, при этом на долю Москвы пришлось 74,7% таких доходов.
На банковских депозитах регионы размещают профициты прошлых лет, внутригодовой кассовый профицит, а также свободные остатки на счетах предприятий госсектора региона.
Наибольшие (в абсолютном выражении) выплаты процентов по долгу были зафиксированы у Красноярского края и Московской области (6,8 и 6,6 млрд руб. соответственно).
Мособласть при этом получила почти 7 млрд руб. дополнительных доходов от размещения депозитов, что полностью компенсировало расходы на обслуживание долга. Следует отметить, что в 2017 г. у девяти российских регионов доходы по банковским депозитам превысили расходы на обслуживание долга.
Объем банковских депозитов региональных властей сравним с объемом коммерческого долга субъектов РФ: на первое марта 2018 г. депозиты регионов составили 1,122 трлн руб., а объем их коммерческого долга (облигации и банковские кредиты) был на уровне 1,069 трлн руб. (1,309 трлн руб. с учетом коммерческого долга муниципалитетов).
В 2017 г. объем депозитов субъектов РФ превосходил их коммерческий долг на протяжении более семи месяцев и доходил до 1,363 трлн руб.
Регионы размещают средства на депозитах в одних банках, а занимают в другом. По состоянию на 01.03.2018 г. на долю банка «ГПБ» (АО), банка «ВТБ» (ПАО) и АО «Россельхозбанк» (РСХБ) приходится 90,2% размещенных депозитов регионов, а на долю ПАО Сбербанк — 1,5%.
В то же время около 84% кредитов регионам (включая муниципалитеты) выданы Сбербанком, а доли ГПБ, ВТБ и РСХБ на рынке кредитования регионов составляют 3,0%, 2,5% и 0,3% соответственно.
Финансовые резервы, по оценкам АКРА, имеют 11 российских регионов. В США, где регионы (штаты) являются активными участниками долгового рынка, финансовые резервы в виде Rainy Day Funds есть у 44 штатов из 50.
Наличие финансовых резервов оказывает поддержку кредитному качеству крупнейших российских регионов и американских штатов, а также позволяет им финансировать дефициты бюджетов, иметь возможность маневра с точки зрения времени выхода на долговой рынок и привлечения коммерческого долга по комфортным ставкам.