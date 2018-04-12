АКРА: депозиты регионов почти сравнялись с их коммерческим долгом впервые с 2011 года

МОСКВА , 12 апреля. / ТАСС /. Среднегодовой объем банковских депозитов субъектов России в 2017 году практически сравнялся с объемом их коммерческого долга (облигации и кредиты), чего не было около семи лет, — 1,11 трлн рублей против 1,09 трлн рублей соответственно, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

"Последний раз среднегодовые объемы депозитов субъектов и их коммерческого долга были сравнимы в 2011 году. В кризисные годы — в 2014-м и 2015-м — коммерческий долг субъектов РФ был выше среднегодовых показателей по объемам депозитов (на 632 млрд руб. и 533 млрд руб. соответственно)", — отмечается в исследовании.

При этом среднегодовой размер консолидированного коммерческого долга регионов (долги субъектов и муниципалитетов) в 2017 году по-прежнему превосходил среднегодовой объем депозитов, хотя и не столь существенно, как в предыдущие годы (1,31 трлн руб. против 1,11 трлн руб.), указывают аналитики агентства.

По состоянию на 1 июня и в период с 1 августа по 1 декабря 2017 года объем депозитов регионов превосходил даже консолидированный коммерческий долг регионов (субъектов и муниципалитетов). «За последние 12,5 лет такая картина наблюдалась только во втором полугодии 2011-го (на протяжении шести месяцев) и в 2006-м (в течение трех месяцев)», — отмечают аналитики АКРА:

Среднегодовая доля коммерческого долга субъектов РФ в структуре прямого долга (государственного долга без учета объема выданных госгарантий) в 2017 году составляла 50% (доля бюджетных кредитов в среднем была 49%). При этом в 2006-2008 годах эта доля превышала 80% и доходила до 91%, так что 10-11 лет назад объем депозитов регионов был соизмерим не только с коммерческим долгом, но и в целом с их прямым долгом.

Максимальный размер депозитов регионов в 2017 году составил 1,363 трлн руб. (зафиксирован 1 ноября 2017-го), а максимальный показатель по коммерческому долгу был на уровне 1,266 трлн руб. (зафиксирован 1 января 2017-го), указывают аналитики АКРА. В 2018 году эта тенденция сохранилась: объем депозитов субъектов на 1 марта (1,122 трлн руб.) был больше их коммерческого долга (1,069 трлн руб.), заключили в агентстве.

В исследовании также отмечается, что по итогам 2017 года у девяти российских регионов доходы от размещения средств на депозитах превысили расходы на обслуживание долга. Совокупный доход этих регионов превысил расходы примерно на 85 млрд рублей.

"В частности, у Тюменской области , Сахалинской и Ленинградской областей это обусловлено тем, что расходы на обслуживание долга у этих регионов были почти нулевыми. В свою очередь Москве, Московской области , Республике Башкортостан и ХМАО — Югре проценты по депозитам позволили компенсировать весьма существенные (в абсолютном выражении) расходы на обслуживание долга", — объясняют аналитики агентства.

По данным АКРА, всего по итогам 2017 года дополнительный доход от управления ликвидностью (размещения свободных средств на депозите в банке) получили 12 регионов. Помимо вышеперечисленных, это ещё Самарская, Кемеровская и Свердловская области.

Всего доходы региональных бюджетов от управления ликвидностью в 2017 году составили 99,4 млрд руб., что сопоставимо с расходами субъектов РФ на обслуживание долга: в 2017 году на выплату процентов по кредитам и купонов по облигациям они потратили 110,1 млрд руб. (еще 23,8 млрд руб. израсходовали муниципалитеты), говорится в исследовании АКРА.

На банковских депозитах регионы размещают профициты прошлых лет, внутригодовой кассовый профицит, а также свободные остатки на счетах предприятий госсектора региона.

Газпромбанке и В материале обращается внимание на то, что регионы предпочитают брать кредиты в Сбербанке , но депозиты держат в трех других госбанках — ВТБ Россельхозбанке (РСХБ).

"На 1 марта 2018 года на долю трех банков — Газпромбанка, ВТБ и РСХБ — приходилось 90,2% объема депозитов региональных властей (более 1 трлн рублей всего на три банка). При этом основным кредитором региональных и муниципальных органов власти является Сбербанк — около 84% выданных регионам и муниципалитетам банковских кредитов (623,7 млрд рублей)", — сообщают аналитики АКРА.

По данным агентства, доля Сбербанка в объеме депозитов региональных властей снизилась с 46% по состоянию на 1 января 2015 года до менее 1% на 1 января текущего года. На 1 марта регионы держали в Сбербанке всего лишь 16,8 млрд рублей. При этом доля банка в объеме выданных регионам кредитов стабильна и составляла в среднем 75% в предыдущие пять лет, говорится в исследовании АКРА.