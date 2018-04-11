Facebook проверит политическую рекламу

В среду, 11 апреля, глава Facebook Марк Цукерберг продолжил давать показания в Палате представителей американского Конгресса.

Помимо вопросов о приватности пользователей (Цукерберг, в частности, назвал разговоры о том, что компания подслушивает пользователей «теорией заговора»), ему в основном пришлось отвечать на вопросы, касающиеся роли, которая соцсеть может играть в политической жизни:

«Нашей целью, безусловно, не является создание политической дискуссии. Я понимаю, почему возникает тревога на этот счет, так как Facebook находится в центре Кремневой долины. Я тоже беспокоюсь об этом. Это то, что я стараюсь искоренить в предприятии, чтобы быть уверенным в том, что мы беспристрастны в работе, которую мы делаем. Как правило, мы не спрашиваем людей об их политических предпочтениях, когда мы их нанимаем. Что касается вмешательства в наши выборы, терроризма, физического вреда, который люди наносят сами себе, я думаю, что вы, возможно, согласны с тем, что мы должны удалять террористическую пропаганду с нашего сервиса. Мы в основном гордимся нашим умением это делать. Я очень привержен идее того, что Facebook должен служить платформой для всех идей».

Марк Цукерберг заявил, что отныне его компания будет проверять всех, кто размещает политическую рекламу в Facebook, включая проверку личности каждого, кто ее размещает, чтобы знать, являются ли эти лица иностранцами.

Ранее американские власти обвиняли ряд российских граждан и организаций во вмешательстве в американскую президентскую предвыборную кампанию. На прошлой неделе соцсеть заблокировала более 270 аккаунтов, якобы принадлежащих «Агентству интернет-исследований», которое еще называют «Фабрикой троллей».