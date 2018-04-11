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Управляющие компании задолжали «Т Плюс» порядка 70 миллиардов рублей
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Управляющие компании задолжали «Т Плюс» порядка 70 миллиардов рублей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Долги управляющих компаний перед "Т Плюс" за поставленную теплоэнергию в общей сложности достигли порядка 70 миллиардов рублей, сообщает компания.
"Управляющие компании в целом по городам присутствия группы «Т Плюс» задолжали за тепло порядка 70 миллиардов рублей", — говорится в сообщении компании.
В «Т Плюс» рассчитывают, что подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон о переходе потребителей на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями (РСО) положительно повлияет на уровень собираемости за коммунальные услуги.
Отныне собственники жилья на общем собрании могут принять решение о заключении от своего имени договоров с РСО на оказание услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления и теплоснабжения, а также по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Закон также предусматривает, что РСО смогут в одностороннем порядке расторгать договоры с УК в том случае, если будет присутствовать задолженность по оплате в размере равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг.
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