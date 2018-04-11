Управляющие компании задолжали «Т Плюс» порядка 70 миллиардов рублей

"Управляющие компании в целом по городам присутствия группы «Т Плюс» задолжали за тепло порядка 70 миллиардов рублей", — говорится в сообщении компании.

В «Т Плюс» рассчитывают, что подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон о переходе потребителей на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями (РСО) положительно повлияет на уровень собираемости за коммунальные услуги.

Отныне собственники жилья на общем собрании могут принять решение о заключении от своего имени договоров с РСО на оказание услуг холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, отопления и теплоснабжения, а также по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Закон также предусматривает, что РСО смогут в одностороннем порядке расторгать договоры с УК в том случае, если будет присутствовать задолженность по оплате в размере равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг.