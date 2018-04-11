Стоимость контракта Роскосмоса на запуски спутников OneWeb составила более $1 млрд

МОСКВА , 11 апреля. / ТАСС /. Стоимость контракта между Роскосмосом OneWeb на запуск спутников британской компании с помощью ракет-носителей «Союз» составила более $1 млрд Об этом сообщил гендиректор российской госкорпорации Игорь Комаров в интервью, опубликованном в среду на сайте «Российской газеты».

"И вот на открытый рынок пусковых услуг выходит западная компания OneWeb с беспрецедентным заказом на 21 запуск 672 спутников и говорит: «Мне неважно, на чем лететь, главное — надежность», поэтому и выбирает «Союз». Это рекордный контракт — больше $1 млрд", — сказал Комаров.

Ранее он сообщал, что Роскосмос не только обеспечит вывод спутников на орбиту, но и выступит оператором по их группировке.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит к 2019 году обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски 21 ракеты «Союз» со спутниками OneWeb с 2017 года по 2019 год.

Ранее в OneWeb заявляли, что большую часть своих спутников компания намерена запускать при помощи российских ракет-носителей. Всего OneWeb планирует запустить 882 спутника, которые войдут в состав первого поколения аппаратов группировки, в то время как второе поколение, по планам, должно включать еще около двух тысяч спутников.