Ещё
Glencore объявил форс-мажор при поставках алюминия
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Glencore объявил форс-мажор при поставках алюминия 

Вести Экономика 25 минут назад
Фото: EPA
Швейцарский сырьевой трейдер Glencore Plc объявил форс-мажор по некоторым контрактам на алюминий в связи с санкциями США против "РусАла". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Объявление касается контрактов между Glencore и потребителями алюминия на 50 тыс. тонн металла предположительно российского происхождения, утверждают собеседники агентства.
Форс-мажор — это юридическое условие, которое позволяет трейдеру не исполнять контрактные обязательства из-за не зависящих от них обстоятельств.
Glencore — крупнейший покупатель металла "РусАла". Продажи российской компании Glencore в 2017 году оценивались в $2,4 млрд
Как сообщали "Вести. Экономика", во вторник Glencore отказался от конвертации своей доли акций в "РусАле" в глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ Group.
Одновременно исполнительный директор Glencore Айван Глазенберг покинул совет директоров "РусАла".
Вести Экономика: последние новости
LME ограничила "РусАл" в торговле алюминием UC Rusal попросила покупателей платить в евро Фалих: цены не должны быть необоснованно высокими
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля132
«РФ понесет от американцев большой ущерб»904
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус697
США рассказали о возможности удара по военным РФ193
Что происходит с рублем48
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение