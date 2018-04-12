Glencore объявил форс-мажор при поставках алюминия

Швейцарский сырьевой трейдер Glencore Plc объявил форс-мажор по некоторым контрактам на алюминий в связи с санкциями США против "РусАла" . Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Объявление касается контрактов между Glencore и потребителями алюминия на 50 тыс. тонн металла предположительно российского происхождения, утверждают собеседники агентства.

Форс-мажор — это юридическое условие, которое позволяет трейдеру не исполнять контрактные обязательства из-за не зависящих от них обстоятельств.

Glencore — крупнейший покупатель металла "РусАла". Продажи российской компании Glencore в 2017 году оценивались в $2,4 млрд

Как сообщали "Вести. Экономика", во вторник Glencore отказался от конвертации своей доли акций в "РусАле" в глобальные депозитарные расписки (ГДР) En+ Group