«Дикси» рассматривает возможность продажи сети гипермаркетов «Мегамарт»

Группа компаний «Дикси» рассматривает возможность продажи торговой сети гипермаркетов «Мегамарт», сообщили RNS три источника, знакомых с планами ритейлера.

«"Дикси" рассматривает возможность продажи «Мегамарта»», — сказал источник.

Информацию о планах по продаже RNS подтвердили три источника на рынке ритейла. По словам одного из них, сеть предлагали купить «Магниту» , но компания отказалась от предложения. Два других источника сообщили о том, что возможность покупки «Мегамарта» рассматривает розничная сеть «Лента»

В «Магните» к моменту публикации не ответили на запрос RNS. В пресс-службе «Дикси» и «Ленты» отказались от комментариев.

Торговая сеть «Мегамарт» входит в состав группы компаний «Дикси». По состоянию на 31 декабря 2017 года «Дикси» управляла 41 компактным гипермаркетом «Мегамарт» и «Минимарт».

Согласно отчетности «Дикси» за 2017 год, выручка дивизиона «Мегамарт» в 2017 году снизилась на 1,6% и составила 19,06 млрд рублей. В 2017 году «Дикси» не открывала и не закрывала магазины «Мегамарт», открыла один новый магазин «Минимарт».

2 марта «Дикси» сообщила о чистом убытке по МСФО в 2017 году в размере 6,014 млрд руб., что в 2,16 раза выше показателя 2016 года. В пресс-службе «Дикси» тогда пояснили, что «чистый убыток в размере 6 млрд руб. за 2017 год и 5 млрд руб. в IV квартале имеет место только на бумаге». Показатель EBITDA компании вырос на 15% и составил 11 млрд руб. в 2017 году.