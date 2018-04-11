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ЦБ установил факты манипулирования акциями «Росгосстраха» в 2013-2016 годах
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ЦБ установил факты манипулирования акциями «Росгосстраха» в 2013-2016 годах 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Банк России установил факт манипулирования обыкновенными акциями "Росгосстраха" на Московской бирже с декабря 2013 года по апрель 2016 года, говорится в сообщении регулятора.
"В ходе проверки Банк России установил, что Перкиным Артемом Игоревичем, Давлятшиной Кафией Ахметовной, Хоменоком Филиппом Александровичем, Денисовым Алексеем Сергеевичем на торгах биржи совершались сделки с акциями по предварительному соглашению, приведшие к существенным отклонениям параметров торгов акциями", — сообщил ЦБ.
По данным регулятора, действия вышеуказанных лиц способствовали продолжительному искусственному поддержанию цены акций, в которые были инвестированы значительные суммы средств негосударственных пенсионных фондов и физических лиц.
ЦБ отмечает, что один из участников манипулирования — Перкин А. И. — подавал поручения на совершение сделок на основании соглашения с профессиональным участником рынка ценных бумаг, официально исполнявшим функции маркет-мейкера по этой бумаге. В то же время с апреля 2016 года наиболее активным участником торгов с акциями «Росгосстрахе» был как раз маркет-мейкер.
"Кроме того, в указанный период (декабрь 2013 года — апрель 2016 года) наблюдался резкий рост числа сделок с участием широкого круга физических лиц, значительная часть которых привлекалась связанными с эмитентом организациями. Действия маркет-мейкера и увеличение количества участников рынка акций способствовали поддержанию цены бумаги на стабильном уровне", — указывает ЦБ.
В отношении лиц, вовлеченных в манипулирование рынком акций, приняты меры, направленные на предупреждение совершения аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности.
В сентябре 2015 года СМИ писали, что «Росгосстрах» продает свои акции физическим лицам, которые обращаются в компанию для покупки полиса. Также акции предлагал дочерний "Росгосстрах банк". Эту информацию подтверждала и пресс-служба страховщика.
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