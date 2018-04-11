ЦБ установил факты манипулирования акциями «Росгосстраха» в 2013-2016 годах

"В ходе проверки Банк России установил, что Перкиным Артемом Игоревичем, Давлятшиной Кафией Ахметовной, Хоменоком Филиппом Александровичем, Денисовым Алексеем Сергеевичем на торгах биржи совершались сделки с акциями по предварительному соглашению, приведшие к существенным отклонениям параметров торгов акциями", — сообщил ЦБ.

По данным регулятора, действия вышеуказанных лиц способствовали продолжительному искусственному поддержанию цены акций, в которые были инвестированы значительные суммы средств негосударственных пенсионных фондов и физических лиц.

ЦБ отмечает, что один из участников манипулирования — Перкин А. И. — подавал поручения на совершение сделок на основании соглашения с профессиональным участником рынка ценных бумаг, официально исполнявшим функции маркет-мейкера по этой бумаге. В то же время с апреля 2016 года наиболее активным участником торгов с акциями «Росгосстрахе» был как раз маркет-мейкер.

"Кроме того, в указанный период (декабрь 2013 года — апрель 2016 года) наблюдался резкий рост числа сделок с участием широкого круга физических лиц, значительная часть которых привлекалась связанными с эмитентом организациями. Действия маркет-мейкера и увеличение количества участников рынка акций способствовали поддержанию цены бумаги на стабильном уровне", — указывает ЦБ.

В отношении лиц, вовлеченных в манипулирование рынком акций, приняты меры, направленные на предупреждение совершения аналогичных нарушений в дальнейшей деятельности.