Не так страшен черт…

Москва , 11 апреля — «Вести. Экономика» Российский рынок в первой половине среды продолжил отскок после падения «чёрного понедельника». Индекс МосБиржи начал день в плюсе и впоследствии усиливал рост, РТС по-прежнему снижался вслед за продолжавшим слабеть рублём. Однако, в середине дня рынок пережил очередную встряску: Дональд Трамп в своём Твиттере в 13:57 Мск призвал Россию «готовиться» к запуску ракет США по Сирии

Анна Лакейчук, руководитель аналитического отдела ITI Capital

После комментариев американского президента курс доллара к рублю взлетел до 65 руб — последний раз рубль был таким дешёвым в ноябре 2016 года, Индекс МосБиржи прервал рост и ушёл в минус, к 14:15 Мск бенчмарк терял -0,7%, потеряв за 20 минут 3,2%. Одновременно с этим, РТС усилил падение. Тем не менее, эмоциональная реакция рынка была краткосрочной и индексы довольно быстро оправились: уже к 14:38 Мск Индекс МосБиржи уверенно вышел из минуса, к 15:35 Мск бенчмарки более-менее стабилизировались, РТС держался на уровне около -2% к предыдущему закрытию, iMOEX прибавлял в районе +0,8%, отмечает Анна Лакейчук, руководитель аналитического отдела ITI Capital.

Какие эмитенты пострадали в наибольшей степени? Среди компаний, попавших в санкционный список только три публичные — Русал En+ и ГАЗ, все они связаны с Олегом Дерипаской , и обвал их акций был предсказуем. Бумаги Русала начали падать в пятницу и по итогам трех последних дней торгов потеряли 34% на Московской бирже и 54% в Гонконге . Компания уже объявила о риске технического дефолта по облигациям и пока оценивает влияние санкций и все сопутствующие риски для своего бизнеса. Русал, долговая нагрузка которого составляла 8,5 млрд долл. на конец 2017 г., несомненно, рассчитывает на поддержку правительства.

Масштабы и форму поддержки в отношении всех 12 компаний из санкционного списка правительству еще предстоит определить, однако поводов для оптимизма у акционеров Русала пока мало. Аналитики уже обсуждают вероятность делистинга акций компании и даже ее национализации.

Компания En+, основными активами которой являются Русал и три крупные ГЭС (Красноярская, Братская и Усть-Илимская), потеряла 51% своей капитализации на LSE с пятницы. Котировки ГАЗ снизились не так существенно из-за низкой ликвидности — на 9% за два последних дня.

Среди лидеров падения в понедельник также были Норильский никель (-17,2% в Москве, -18,7% в Лондоне), Сбербанк (-17,3% в Москве, -10,0% в Лондоне), ЕВРАЗ (-14,5% в Лондоне), ВТБ (-8,5% в Москве, -9,9% в Лондоне). Норильский никель скорректировался во вторник (+7,0% в Москве, +3,2% в Лондоне), поскольку доля Русала в компании ниже порогового значения в 50% и санкционные риски для Норильского никеля будут опосредованными, хотя Владимир Потанин не исключает дальнейшего расширения санкций. Падение акций ЕВРАЗа скорее было связано с заявлением, что компания уже столкнулась с негативным влиянием пошлин на сталь в США, во вторник бумаги ЕВРАЗ в Лондоне немного прибавили (+1,1%).

Наибольшее падение по итогам трех последних дней продемонстрировали акции Сбербанка и Полюс Золота. Сбербанк сейчас несет целый комплекс рисков: во-первых, он является кредитором Русала и Реновы (банк оценивает их обязательства в 2,5% от своих активов); во-вторых, многие иностранные инвесторы рассматривают акции Сбербанка как заменитель (proxy) российского фондового рынка в целом и, соответственно, продают их при негативных изменениях в ожиданиях. И, в-третьих, Сбербанк может сам пострадать от санкций, если они будут распространены на российский суверенный долг и облигации госбанков.

Негатив в отношении Полюс Золота связан с включением в санкционный список Сулеймана Керимова , отца основного акционера компании. Мегафон мог также опосредованно пострадать из-за Андрея Скоча , связанного с основным акционером компании USM Holdings. Существенно упали также котировки Яндекса и VEON, возможно из-за более резкой реакции инвесторов на американских площадках, где торгуются их акции.

В лидерах роста во вторник были Полиметалл (+7,7% в Москве, +7,1% в Лондоне), ЛУКОЙЛ (+7,7% в Москве, +1,8% в Лондоне), Мечел (ао +8,3%, ап +3,5%) и Сургутнефтегаз (ао +3,3%, ап +6,7%).

Некоторые компании падения котировок избежали, среди них три нефтегазовые компании ( Газпром , Сургутнефтегаз и Татнефть ), металлургические компании Северсталь НЛМК , а также Росбанк и Окей. Нефтяным компаниям благоприятствуют высокие цены на нефть (баррель Brent во вторник вечером котировался на уровне 70,6 долл.) и существенное ослабление рубля. Кроме того, нефтегазовые компании еще с 2014 г. работают в условиях секторальных санкций и в достаточной степени смогли к ним адаптироваться.

В целом, реакция рынка в понедельник выглядела чрезмерной и последующий частичный откат это подтверждает. Однако российским компаниям еще предстоит оценить все риски и последствия введенных в пятницу санкций, а также вероятность их дальнейшего расширения. En+ и другие компании уже начали оптимизировать структуру, уменьшая долю в активах, для которых есть санкционные риски при доле владения не менее 50%.

В наименьшей степени, на наш взгляд, текущие риски затрагивают нефтегазовые компании и компании, ориентированные на внутренний рынок (ритейл, телеком), а финансовый сектор выглядит наиболее уязвимым. Тем не менее, российским инвесторам придется следить за геополитическими рисками, поскольку негативные настроения инвесторов могут оказаться сильнее фундаментальных факторов.

Анна Лакейчук, руководитель аналитического отдела ITI Capital