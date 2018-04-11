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ЦБ установил факты манипулирования рынком обыкновенных акций «Росгосстраха»
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ЦБ установил факты манипулирования рынком обыкновенных акций «Росгосстраха» 

Банки.ру 42 минуты назад
Банк России установил факты манипулирования рынком обыкновенных акций «Росгосстраха» на торгах Московской биржи в период с 10 декабря 2013 года по 28 апреля 2016 года.
Как сообщает пресс-служба регулятора, в ходе проверки было установлено, что Артемом Перкиным, Кафией Давлятшиной, Филиппом Хоменоком и Алексеем Денисовым на торгах биржи совершались сделки с акциями по предварительному соглашению, приведшие к существенным отклонениям параметров торгов акциями.
«Действия вышеуказанных лиц способствовали продолжительному искусственному поддержанию цены акций, в которые были инвестированы значительные объемы средств негосударственных пенсионных фондов и физических лиц», — говорится в сообщении.
Следует отметить, что в период Перкин подавал поручения на совершение сделок с акциями на основании соглашения с профессиональным участником рынка ценных бумаг, официально исполнявшим функции маркет-мейкера на рынке акций.
По мнению Центробанка, действия Перкина, Давлятшиной, Хоменока и Денисова относятся к манипулированию рынком акций в соответствии с пунктами 2 и 6 части 1 статьи 5 федерального закона № 224-ФЗ.
«С апреля 2016 года наиболее активным участником рынка акций являлся профессиональный участник рынка ценных бумаг, исполняющий функции маркет-мейкера. Кроме того, в указанный период наблюдался резкий рост числа сделок с участием широкого круга физических лиц, значительная часть которых привлекалась связанными с эмитентом организациями. Действия маркет-мейкера и увеличение количества участников рынка акций способствовали поддержанию цены акций на стабильном уровне», — отметили в ЦБ.
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