ЦБ обнаружил факты манипулирования акциями «Росгосстраха»

ЦБ установил факты манипулирования ценами на обыкновенные акции «Росгосстраха» , говорится в сообщении регулятора. Выявленные сделки совершались в период с декабря 2013 по апрель 2016 гг.

«В ходе проверки Банк России установил, что Перкиным Артемом Игоревичем, Давлятшиной Кафией Ахметовной, Хоменоком Филиппом Александровичем, Денисовым Алексеем Сергеевичем на торгах Биржи совершались сделки с акциями по предварительному соглашению, приведшие к существенным отклонениям параметров торгов акциями», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор поясняет, что действия нарушителей способствовали длительному поддержанию цены бумаг на неоправданно высоком уровне.

«Следует отметить, что в период Перкин А. И. подавал поручения на совершение сделок с акциями на основании соглашения с профессиональным участником рынка ценных бумаг, официально исполнявшим функции маркет-мейкера на рынке акций», — говорится в сообщении.