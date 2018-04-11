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ЦБ обнаружил факты манипулирования акциями «Росгосстраха»
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ЦБ обнаружил факты манипулирования акциями «Росгосстраха» 

Rambler News Service 16 минут назад
ЦБ установил факты манипулирования ценами на обыкновенные акции «Росгосстраха», говорится в сообщении регулятора. Выявленные сделки совершались в период с декабря 2013 по апрель 2016 гг.
«В ходе проверки Банк России установил, что Перкиным Артемом Игоревичем, Давлятшиной Кафией Ахметовной, Хоменоком Филиппом Александровичем, Денисовым Алексеем Сергеевичем на торгах Биржи совершались сделки с акциями по предварительному соглашению, приведшие к существенным отклонениям параметров торгов акциями», — говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор поясняет, что действия нарушителей способствовали длительному поддержанию цены бумаг на неоправданно высоком уровне.
«Следует отметить, что в период Перкин А. И. подавал поручения на совершение сделок с акциями на основании соглашения с профессиональным участником рынка ценных бумаг, официально исполнявшим функции маркет-мейкера на рынке акций», — говорится в сообщении.
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