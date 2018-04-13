Рынок акций РФ падает на опасениях нового политического негатива в выходные

Рынок акций РФ в пятницу снижается по основным индексам на опасениях игроков относительно нового внешнеполитического негатива перед выходными, а также на разговорах о скором прекращении соглашения об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК+.

Индекс Мосбиржи к 17.20 мск падал на 1,33%, до 2180,62 пункта, индекс РТС — на 1,58%, до 1107,27 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» рос при этом на 10 копеек, до 62,08 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 76,54 рубля.

Июньский фьючерс марки Brent рос на 0,6% — до 72,45 доллара за баррель, следует из данных торгов.

"Рынок оказался под давлением падающих акций нефтегазовых компаний, которые дешевеют вслед за ценами на нефть (снижались утром — ред.). В свою очередь, нефтяные контракты опускаются на фоне усилившихся опасений скорого прекращения соглашения об ограничении добычи сырья между странами ОПЕК+", — отмечает Евгения Абрамович из Dukascopy Bank SA.

"Впереди выходные, а это значит, что два дня инвесторы не смогут реагировать на события, которые вполне могут произойти, так как политика не живёт расписанием финансового рынка. Поэтому в пятницу российские участники торгов предпочитают продавать, что вполне разумно с позиции управления рисками", — в свою очередь, замечает Андрей Кочетков из компании «Открытие Брокер»

Лидеры роста и снижения

Акции "ВСМПО-Ависма" оказались под давлением и падают на 4,42% на фоне заявления председателя комитета Совета Федерации по бюджету Сергея Рябухина о том, что Россия в случае принятия закона об ответных мерах на антироссийскую политику США перестанет поставлять в эту страну титан, необходимый для производства самолетов Boeing.

Как отметили в компании, корпорация «ВСМПО-Ависма» является монополистом в отечественной титановой отрасли и производит треть всего мирового титана для авиапрома, 70% своей продукции поставляя на глобальный рынок.

Прогнозы и рекомендации

Абрамович ожидает продолжения плавного снижения индекса Мосбиржи вслед за бумагами сырьевых компаний. При этом, по ее оценкам, в начале следующей недели политически риски вновь могут негативно сказаться на динамике российского рынка акций.

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу вышли в минус, который является не более чем коррекцией после сильного роста предыдущих дней, отмечает Елена Кожухова из компании «Велес Брокер».

Индекс Мосбиржи в случае отсутствия негативных геополитических факторов может вскоре возобновить повышение в район сопротивления 2240 пунктов, а индекс РТС — в район 1165 пунктов, полагает она.