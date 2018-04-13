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Росту индекса Мосбиржи способствует восстановление котировок акций металлургов, — Аналитики Альфа-банка
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Росту индекса Мосбиржи способствует восстановление котировок акций металлургов, — Аналитики Альфа-банка 

Прайм 23 минуты назад
Фото: Прайм
Индекс Московской биржи прибавил 0,8% и завершил торги четверга на уровне 2 210 пунктов. Третий день подряд росту индекса Мосбиржи способствует восстановление котировок акций российских металлургических компаний, которые рухнули в понедельник вслед за расписками RUSAL.
Торговая неделя на азиатских биржах завершается разнонаправленным движением индексов. Акции китайских компаний снижаются на фоне публикации слабой макроэкономической статистки в Китае. Неожиданно для экономистов экспорт товаров из Китая в марте снизился на 2,7% г/г. На наш взгляд, данное снижение не связано с началом торговой войны США и причиной могли стать сезонные факторы.
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