Губернатор Ульяновской области заявил о готовности начать строительство ветропарков

"Мы провели ветроизмерения в регионе чуть больше, чем на 500 МВт. С компанией Fortum ("Фортум") и с рядом других партнеров мы в ближайшее время готовы начать строительство нескольких ветропарков с объемом поставляемой энергии 250 МВт", — сказал Морозов.

Губернатор добавил, что в регионе есть все, чтобы развивать это направление — и условия, и возможности. «Мощность ветра у нас в среднем около 7 м/с. Мы продолжаем заниматься ветроизмерением и имеем цель произвести ветроизмерения на 1 ГВт», — уточнил он.

Морозов сказал, что регион намерен создать на своей территории большой парк поставщиков для сферы ветроиндустрии России. По словам губернатора, планируется, что он появится рядом с возводимым заводом компании Vestas ("Вестас"). Предприятие будет выпускать около 300 лопастей в год, а также рассматривает возможность локализации производства различных компонентов ветроустановок, включая башни для ветряков. Это первое производство Vestas на территории России, объем инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей.

В свою очередь, председатель Российской ассоциации ветроиндустрии (РАВИ) Игорь Брызгунов отметил в беседе с журналистами, что регион выбрал верную позицию, располагая на своей территории не только строительство ветропарков, но и производство компонентов ветроустановок, а также создавая возможности для обучения специалистов на первой в стране кафедре ветроэнергетики при Ульяновском государственном техническом университете.

"Видимо, сюда придут и другие участники рынка, поскольку поддержка локализаторам оказывается настолько мощная", — считает эксперт.

Ульяновская область стала первой в России площадкой, где началось строительство ветропарка — проекта компании Fortum. В регионе, по словам губернатора, будут созданы не менее семи ветропарков к 2021 году, их общая мощность составит 271 МВт. Федеральная программа предусматривает общую мощность ветропарков России 3,35 ГВт. Ранее Морозов заявил о намерении Ульяновской области к 2024 году выйти на производство 1 ГВт электроэнергии в год с помощью ветра.