В четверг рынок может вновь попытаться пробить уровень 2200 по индексу Мосбиржи, — Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс»

При этом основным фактором для наших активов продолжает оставаться геополитическая напряженность вокруг Сирии и ухудшение отношений между Россией и ее западными партнерами. Внешний же фон частично игнорируется.

Так, покупкам в наших активах могла бы поспособствовать динамика рынка энергоносителей, где нефть марки Brent поднялась выше 72 долларов за баррель, обновив максимумы с ноября 2014 года. Отметим, что, сосредоточив внимание на рост напряженности на Ближнем Востоке, инвесторы проигнорировали данные Минэнерго США по запасам углеводородов, показавшие рост запасов нефти и бензина на 3,3 и 0,5 млн баррелей и снижение запасов дистиллятов на 1 млн баррелей. Отметим, что также игроки не обратили внимания на существенный рост добычи, которая поднялась до 10,525 млн баррелей в сутки, прибавив за неделю 65 тыс. баррелей.

Негатива же нашим акциям добавила ситуация на фондовых площадках Европы и США, где основные индексы теряют до 0,9%. На таком фоне индекс МосБиржи к 18.00 мск. вырос на 0,7%, вплотную подойдя к 2190 пунктам, индекс РТС упал на 1,5%, отступив до 1074 пунктов. Лидерами торгов выступили бумаги Полиметалла, Роснефти Лукойла , прибавившие более 3,5%. Хуже рынка торговались расписки EN+ и акции Сбербанка , потери которых составили 4,1% и 4% соответственно. В рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи протестировал сопротивление на уровне 2200 пунктов, однако так и не смог закрепиться выше. Это говорит в пользу возможного возобновления негативной динамики, целью которой может стать отметка 2000 пунктов, где рынок встретит поддержку долгосрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов 2014 года.

На валютной секции Московской биржи , несмотря на уверенный рост рынка энергоносителей и преодоление нефть марки Brent 72 долларов, российский рубль вновь понес существенные потери. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 1,4%, поднявшись до 63,9 рубля, евро прибавил 1,6%, до 79,1 рубля. На российскую валюту продолжают оказывать влияние политические факторы, при том, что фундаментальная картина, базирующаяся на динамике цен на нефть, остается за восстановление рублем своих позиций.

С технической точки зрения доллару в текущий момент открыта дорого к 65 рублям, уровню, который был сегодня протестирован. Однако «быкам» не удалось его пробить, после чего начался откат. В сложившихся обстоятельствах мы не исключаем, что в ближайшее время рубль попытается отыграть часть потерь, что приведет к тестированию поддержки, расположенной на уровне 62 рубля.

В рамках вечерней сессии мы ожидаем дальнейшего роста цен на нефть, что может поддержать российские активы и позволить рублю и фьючерсу на индекс РТС закончить «вечерку» на положительной территории. Также в рамках открытия торгов в четверг индекс МосБиржи может продолжить восстановление и вновь попытается закрепиться выше 2200 пунктов.