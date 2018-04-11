Глава региона встретился с председателем совета директоров «Солидарности»

Вадим Кумин возглавил совет директоров КБ «Солидарность» в январе этого года, сам банк сейчас проходит процедуру финансового оздоровления. «Эта работа ведётся профессионально, сегодня никаких нареканий о работе финансовой структуры нет», — отметил Дмитрий Азаров. Глава региона заметил, что у «Солидарности» есть серьёзный потенциал для развития и Самарская область заинтересована во взаимовыгодном взаимодействии с банком.

Вадим Кумин отметил, что банк один из первых региональных коммерческих банков, работает на рынке уже 26 лет. «За четверть века банк ни на один день не прекращал выполнения своих обязательств перед клиентами», — сообщил Вадим Кумин. Он добавил, что банк является системообразующим в Самарской области, всегда пользовался вниманием как со стороны региональных властей, так и Центрального банка . «Неслучайно в 2013 году Центробанк принял решение о финансовом оздоровлении кредитного учреждения. С этого времени менялись подходы, люди, которые проводили санацию, но банк всегда продолжал уверенно работать», — пояснил Вадим Кумин.

Он сообщил, что в конце прошлого года была утверждена стратегия развития банка, основные подходы к деятельности на ближайшие восемь лет, намечены амбициозные цели и показатели. «В результате было одобрено увеличение капитала банка до 14,2 млрд рублей. Собственный капитал банка сегодня занимает первое место среди региональных банков», — сказал Вадим Кумин. Сейчас банк получил возможность инвестировать значительные средства в новые технологии. «Банк продолжит помогать развиваться самарскому бизнесу, и здесь Самарская область может на нас рассчитывать», — сказал председатель совета директоров «Солидарности».

Глава региона отметил, что управленческой команде банка удалось добиться не только оздоровления ситуации в кредитном учреждении, но и восстановить доверие клиентов, подготовить долгосрочную программу развития и провести докапитализацию.

«Наличие крупного регионального банка — это не просто престижно, это во многом определяет устойчивость банковской системы в Самарской области в целом. Уверен, что это открывает новые горизонты сотрудничества как с бизнесом, так и с Правительством Самарской области», — резюмировал Дмитрий Азаров.