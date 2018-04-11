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Крупнейшие авиапроизводители США и Европы решили бороться за индийский военный бюджет
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Крупнейшие авиапроизводители США и Европы решили бороться за индийский военный бюджет 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Индия намерена установить военный бюджет в размере 620 млрд долларов до 2022 года, американская компания Lockheed Martin и европейская Airbus собираются бороться за этот рынок и даже согласны разместить производство самолетов на индийской территории, сообщают СМИ.
Из 620 млрд долларов, как считают аналитики, 168 млрд могут достаться местным и иностранным производителям. Lockheed Martin намерен предложить Индии 110 боевых самолетов F-16 стоимостью не менее 15 млрд долларов. Более того, компания согласна разместить производство самолетов на территории Индии, пишет Bloomberg.
В американской компании заявляют, что Индия получит благодаря этому серьезные возможности для производства истребителей.
Однако одним из потенциальных препятствий для этого называют медленный темп принятия решений в Индии. Портал вспоминает о ситуации с закупками Индией самолетов Rafale у Индии — изначально в 2007 году планировалось приобретение 126 истребителей за 11 млрд долларов, но в итоге было куплено только 36.
Торгами по производству самолетов в Индии заинтересовалась и компания Saab, которая предлагает истребители Gripen и уже нашла поддержку у местных предпринимателей. По предложению шведской компании, в Индии будет создано не менее 85% самолетов.
Местных партнеров ищут также Boeing Co и Airbus, которые хотят выйти на этот рынок.
Ключевым моментом для принятия решения называется старт оборонной выставке в индийском Ченнаи 12 апреля, где мировые производители смогут продемонстрировать свои предложения премьеру Индии Нарендре Моди.
В сентябре сообщалось, что американские оборонные предприятия, которые предлагают Индии создание местных производственных линий, требуют от властей страны более четких гарантий по нераспространению их фирменных технологий.
В конце декабря 2016 года сообщалось, что ВВС Индии должны принять на вооружение 200-250 истребителей в следующие 10 лет для сохранения должного уровня боеспособности, при этом от дозаказа французских Rafale страна отказалась. Претендентами на поставку являются самолеты производства Boeing и Lockheed Martin.
Россия является поставщиком тяжелых истребителей Су-30СМ для Индии.
В июне 2017 года Соединенные Штаты назвали Индию ключевым партнером в оборонной отрасли.
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