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ЦБ объяснил сокращение рынка перестрахования в РФ уменьшением «серых» схем
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ЦБ объяснил сокращение рынка перестрахования в РФ уменьшением «серых» схем 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Снижение объемов рынка исходящего перестрахования в России в 2017 году до 108 млрд рублей с 132 млрд рублей в 2016 году связано в том числе с сокращением «серых» схем вывода денег из страны через перестрахование и, с другой стороны, ужесточением позиции западных перестраховщиков по отношению к рискам из РФ. Об этом сообщил на конференции по перестрахованию зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
"Снижение, которое произошло в сфере перестрахования по объемам, с нашей точки зрения, связано с тем, что уменьшилось количество случаев, в первую очередь в международном перестраховании, когда этот механизм использовался для разного рода схем вывода денег из страны, и каких-то других иных оптимизационных механизмов", — сказал он.
ЦБ в прошлом году неоднократно запрашивал иностранных регуляторов, перестраховочные компании и брокеров, действительно ли был заключен тот или иной договор перестрахования, каковы условия этого договора, на какие суммы он заключен.
"Та информация, которую мы получали, в ряде случаев позволяла сделать вывод о недействительности таких договоров либо об искажении той информации, которая нам предоставлялась", — отметил Чистюхин. Долю и объем «серых» схем в перестраховочных операциях он не уточнил, отметив, что ЦБ постоянно занимается мониторингом качества активов страховщиков. «Объем и количество нелицеприятных операций в сфере перестрахования снижается, но гарантировать, что больше никогда такого не встретим, мы тоже не можем», — добавил Чистюхин.
Кроме того, с появлением в конце 2016 года «дочки» ЦБ — Российской национальной перестраховочной компании — и 10% обязательной цессии (10% рисков, отдаваемых в перестрахование, страховщики обязаны предлагать РНПК, санкционные риски она обязана принять не менее чем в 10% доле), отметил Чистюхин. «Очевидно, что те компании, которые занимались частично схемным перестрахованием, они попали в более тяжелую ситуацию, потому что появилось некое независимое лицо в виде РНПК, которая могла оценивать такого рода договоры», — сказал он.
Вторая причина сокращения перестраховочной премии — ужесточение позиции иностранных перестраховщиков по отношению к рискам из РФ.
"Многие иностранные компании стали более жестко подходить к перестраховочной деятельности, возрос уровень странового риска. И для многих из российских компаний по комплаенс-признаку перестрахование международное было либо закрыто, либо ограничено", — рассказал Чистюхин.
Российские риски в основном передаются на наиболее развитые и обладающие наибольшей емкостью рынки страхования и перестрахования Западной Европы и Северной Америки — при этом их доля сокращается, но растет доля Китая, других стран Азии и Ближнего Востока, сообщил Чистюхин. Но равноценными по емкости традиционным рынкам Европы и США их пока назвать нельзя. При этом механизм перестрахования рисков за рубежом увеличивает емкость российского рынка в пять — семь раз, отметил Чистюхин. В 2017 году исходящее перестрахование рисков за рубеж составило 87,6 млрд рублей, внутри России — 22 млрд рублей.
В 2017 году из 1,3 трлн рублей сборов страхового рынка было перестраховано 14% (исключая не подлежащие перестрахованию ОСАГО и страхование жизни), привел данные Чистюхин.
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