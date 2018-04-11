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Новак и Шефчович обсудили поставки российского газа в ЕС
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Новак и Шефчович обсудили поставки российского газа в ЕС 

RT на русском 28 минут назад
Глава Минэнерго России Александр Новак и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович провели телефонные переговоры, в ходе которых затронули ситуацию вокруг поставок российского газа в Европу. Об этом заявили в пресс-службе Минэнерго.
Российский министр в очередной раз подтвердил приверженность России осуществлению бесперебойных поставок природного газа, в том числе через Украину, передаёт ТАСС.
«В частности, отмечена готовность российской стороны рассмотреть возможность задействования газотранспортной системы Украины после 2020 года с учётом экономически обоснованных и конкурентных условий её использования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны договорились провести двустороннюю встречу в связи консультациями «Газпрома» и «Нафтогаза» «в контексте решений Стокгольмского арбитража».
Ранее Шефчович отметил, что ЕК выступает за заключение между российской и украинской сторонами долгосрочного контракта на транзит российского газа.
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