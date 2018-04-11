Новак и Шефчович обсудили поставки российского газа в ЕС

Российский министр в очередной раз подтвердил приверженность России осуществлению бесперебойных поставок природного газа, в том числе через Украину , передаёт ТАСС

«В частности, отмечена готовность российской стороны рассмотреть возможность задействования газотранспортной системы Украины после 2020 года с учётом экономически обоснованных и конкурентных условий её использования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны договорились провести двустороннюю встречу в связи консультациями «Газпрома» «Нафтогаза» «в контексте решений Стокгольмского арбитража».

Ранее Шефчович отметил, что ЕК выступает за заключение между российской и украинской сторонами долгосрочного контракта на транзит российского газа.