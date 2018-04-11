Россия после 2020 года может задействовать ГТС Украины при конкурентных условиях 

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Министр энергетики РФ Александр Новак и вице-председатель Европейской Комиссии Марош Шефчович провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию вокруг поставок российского газа на европейский рынок. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.
Вопрос остается одним из наиболее важных в рамках повестки двусторонних отношений между Россией и ЕС в связи со значительной ролью, которую играет российский газ в европейском энергетическом балансе. Новак в очередной раз подтвердил приверженность России к осуществлению бесперебойных поставок природного газа, в том числе через территорию Украины, сообщило ведомство.
"В частности, отмечена готовность российской стороны рассмотреть возможность задействования газотранспортной системы Украины после 2020 года с учетом экономически обоснованных и конкурентных условий ее использования. В связи с продолжающимися консультациями между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» в контексте решений Стокгольмского арбитража глава Минэнерго России и вице-председатель Европейской комиссии договорились провести двустороннюю встречу, дата которой будет согласована дополнительно", — говорится в сообщении.