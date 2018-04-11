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Банк УРАЛСИБ предлагает бизнесу обновленные пакеты услуг со скидкой 50%
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Банк УРАЛСИБ предлагает бизнесу обновленные пакеты услуг со скидкой 50% 

АиФ Владимир 1 час назад
Банк УРАЛСИБ запустил акцию, приуроченную к старту обновленной линейки пакетов услуг для бизнеса. В рамках акцииновые клиенты, открывшие расчетный счет в Банке и подключившие пакет услуг, получат скидку 50% на стоимость месячного обслуживания в течение первых двух месяцев. Скидка распространяется на самые востребованные пакеты услуг: «Кассовый», «Платежный» и «Максимум». Акция проводится в период с 9 апреля до 30 июня 2018 года включительно.
Пакет услуг «Кассовый» будет удобен для компаний, которые много работают с наличными, и предусматривает внесение больших сумм на расчетный счет. Это предприятия розничной торговли, общественного питания, гостиницы и т.д. Пакет услуг «Платежный» предназначен для компаний, которые осуществляют большое количество расчетов с контрагентами: строительных компаний, производственных и других. Пакет услуг «Максимум» оптимален для компаний, которые активно работают с безналичными и наличными средствами, а также имеют большие обороты по счету. «Банк УРАЛСИБ работает со всеми сегментами малого бизнеса: от микрокомпаний докрупных компаний и холдингов. Обновленная линейка пакетов услуг учитывает интересы и потребности бизнеса любого уровня, — говорит Екатерина Маландий, руководитель Департамента развития и продаж малого бизнеса ПАО „БАНК УРАЛСИБ“. — В пакеты мы включили самые полезные и востребованные услуги для бизнеса на выгодных условиях».
Всего в обновленной линейке 8 пакетов услуг для бизнеса стоимостью от 480 до 48800 руб. /мес. В каждый пакет включено бесплатное открытие счета, подключение интернет-банка, выпуск и месяц обслуживаниябизнес-карты. Кроме того, владелец пакета может воспользоваться дополнительными услугами со скидкой: смс-информированием по счету, услугой проверки контрагентов, онлайн-кассой по 54-ФЗ в рассрочку и т.д. Все пакеты услуг предполагают улучшенные условия по бизнес-карте. Кроме того, каждый клиент Банка УРАЛСИБ получает доступ к онлайн-магазину решений для бизнеса Бизнес-плейс и к бесплатному обучению в Университете бизнеса УРАЛСИБ.
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