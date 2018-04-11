Авиакомпания «Оренбуржье» вошла в число пунктуальных перевозчиков 

Авиакомпания «Оренбуржье» заняла первое место в ежемесячном рейтинге пунктуальности казанского аэропорта. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.
Оренбургская компания стала лидером в первой номинации первой категории (до 50 рейсов в месяц).
Пунктуальность авиаперевозчиков-партнеров Казани оценивалась в двух номинациях. Участники первой номинации — компании, зарегистрированные в России, участники второй — авиакомпании, имеющие регистрацию в странах СНГ и Дальнего зарубежья. Авиакомпании, выполняющие до 50 рейсов в месяц относятся к первой категории, от 51 до 149 рейсов в месяц — ко второй и более 150 рейсов — к третьей.
Лидерами рейтинга пунктуальности во второй и третьей категории в феврале этого года стали компании «ЮВТ АЭРО» и «Аэрофлот», соответственно.