Авиакомпания «Оренбуржье» вошла в число пунктуальных перевозчиков

Авиакомпания «Оренбуржье» заняла первое место в ежемесячном рейтинге пунктуальности казанского аэропорта. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Оренбургская компания стала лидером в первой номинации первой категории (до 50 рейсов в месяц).

Пунктуальность авиаперевозчиков-партнеров Казани оценивалась в двух номинациях. Участники первой номинации — компании, зарегистрированные в России , участники второй — авиакомпании, имеющие регистрацию в странах СНГ и Дальнего зарубежья. Авиакомпании, выполняющие до 50 рейсов в месяц относятся к первой категории, от 51 до 149 рейсов в месяц — ко второй и более 150 рейсов — к третьей.