Минфин не выходил с покупками валюты на внутренний рынок для стабилизации ситуации

«Одним из элементов такого воздействия (на валютный рынок. — RNS) было то, что мы, несмотря на необходимость покупки валюты в определённых объёмах, которые мы доводим до Казначейства и Центрального Банка, эти покупки не осуществляли, и будут осуществлены в более поздний момент с тем, чтобы не оказывать дополнительного влияния на ситуацию на валютном рынке», — сказал он.

По его словам, ситуация на валютном рынке подвержена геополитическим факторам, а также «санкционному вмешательству» в экономику.