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Минфин не выходил с покупками валюты на внутренний рынок для стабилизации ситуации
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Минфин не выходил с покупками валюты на внутренний рынок для стабилизации ситуации 

Rambler News Service 24 минуты назад
Покупки валюты на внутреннем рынке скоординированы с Банком России, покупки не проводились с целью стабилизации ситуации на рынке, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в кулуарах Госдумы.
«Одним из элементов такого воздействия (на валютный рынок. — RNS) было то, что мы, несмотря на необходимость покупки валюты в определённых объёмах, которые мы доводим до Казначейства и Центрального Банка, эти покупки не осуществляли, и будут осуществлены в более поздний момент с тем, чтобы не оказывать дополнительного влияния на ситуацию на валютном рынке», — сказал он.
По его словам, ситуация на валютном рынке подвержена геополитическим факторам, а также «санкционному вмешательству» в экономику.
«Мы с Центральным Банком ведём скоординированную политику, и действительно Центральный Банк как агент правительства РФ не осуществлял покупки», — подвёл итог Силуанов.
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