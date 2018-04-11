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Автодилер «АвтоСпецЦентр» снизил выручку в 2017 году
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Автодилер «АвтоСпецЦентр» снизил выручку в 2017 году 

Rambler News Service 38 минут назад
Группа компания «АвтоСпецЦентр» (АСЦ) получила по итогам работы в 2017 году выручку в размере 68,724 млрд рублей против 68,938 млрд рублей годом ранее, снижение составило на 0,31%, сообщила группа.
Продажи новых автомобилей в автосалонах группы составили в 2017 году 37,08 тыс. автомобилей, что на 8,2% ниже уровня 2016 года. Продажи автомобилей с пробегом выросли на 8,4%, до 10,145 тыс. штук.
«Для АСЦ, как и для всего российского авторынка, 2017 год был непростым. Продажи автомобилей впервые за последние 5 лет начали расти, но этот рост обеспечен низкой прошлогодней базой … Наши результаты получились на 10% ниже планов, в связи с чем было принято решение об изменении стратегии управления холдингом и структуры компании», — сказала директор по стратегическому развитию ГК Снежана Котова, ее слова приводит компания.
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