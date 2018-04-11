Фалих: цены не должны быть необоснованно высокими

Москва, 11 апреля — «Вести. Экономика». Саудовская Аравия не собирается сидеть и ждать, когда на рынке вновь появится избыток предложения, но в то же время крупнейший в мире экспортер нефти не хочет, чтобы цены поднимались до «необоснованных уровней», заявил министр энергетики королевства.

Халид аль-Фалих EPA-EFE/LISI NIESNER

Члены Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) стремятся к тесному равновесию между спросом и предложением, сказал Халид аль-Фалих, выступая в кулуарах Международного энергетического форума, собрании производителей и потребителей нефти в Нью-Дели. Фалих также сообщил журналистам, что он доволен нынешним состоянием нефтяного рынка. ОПЕК, Россия и ряд других производителей, не входящих в ОПЕК, начали сокращать производство нефти в январе 2017 года, пытаясь нивелировать глобальный избыток сырой нефти, из-за чего цены на нефть рухнули в 2014 году. Сделка позднее была продлена до конца 2018 года. В среду нефть сорта Brent торговалась выше $70 за баррель, хотя и снизилась с максимумов 2014 года, поскольку эскалация напряженности на Ближнем Востоке была компенсирована увеличением запасов и производства нефти в Соединенных Штатах. ОПЕК и ее партнеры намерены встретится в июне, а на следующей неделе группа министров соберется для обзора рынка. Замечания Фалиха свидетельствуют о том, что большие изменения в соглашении о сокращении поставок пока маловероятны. Отвечая на вопрос, будет ли Индия, крупный потребитель, довольна нефтью в $80 за баррель, Фалих сказал, что целевой уровень цен не был установлен.