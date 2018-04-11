Банк «Восточный» запустил кредит «Большой сезон»

Программа позволяет получить сумму от 80 тыс. до 1 млн рублей на срок от одного года до трех лет.

Финансирование предоставляется без залога и поручительства, однако банк по своему усмотрению может потребовать дополнительное обеспечение. Личное страхование оформляется по желанию заемщика и не влияет на размер процентной ставки.

Для получения кредита клиенту необходимо предъявить паспорт и подтвердить доход справкой по форме 2-НДФЛ. Заявка рассматривается в течение восьми часов.

«Кредит выдается на банковскую карту, при этом на снятие наличных в банкоматах и кассах установлены лимиты не более 250 тысяч рублей в день и не более 1 миллиона рублей в месяц. При безналичных расчетах в торговых точках ограничения не применяются», — обращает внимание ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, обслуживание или выдачу кредита не взимаются.

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