Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с председателем совета директоров банка «Солидарность» Вадимом Куминым

Стороны обсудили перспективы развития крупнейшего регионального банка на ближайшие годы и договорились о продолжении сотрудничества региона и кредитного учреждения.

Вадим Кумин возглавил совет директоров КБ «Солидарность» в январе этого года, сам банк сейчас проходит процедуру финансового оздоровления. «Эта работа ведется профессионально, сегодня никаких нареканий к работе финансовой структуры нет», — заметил Дмитрий Азаров

Глава региона заметил, что у «Солидарности» есть серьезный потенциал для развития, и Самарская область заинтересована во взаимовыгодном взаимодействии с банком.

Вадим Кумин отметил, что «Солидарность» — один из первых региональных коммерческих банков, он работает на рынке уже 26 лет. «За четверть века банк ни на один день не прекращал выполнения своих обязательств перед клиентами», — сообщил Вадим Кумин.

Он добавил, что банк является системообразующим в Самарской области, всегда пользовался вниманием как со стороны региональных властей, так и Центрального банка

"Неслучайно в 2013 году Центробанк принял решение о финансовом оздоровлении кредитного учреждения. С этого времени менялись подходы, люди, которые проводили санацию, но банк всегда продолжал уверенно работать", — пояснил Вадим Кумин.

Он сообщил, что в конце прошлого года была утверждена стратегия развития банка и основные подходы к деятельности на ближайшие 8 лет, намечены амбициозные цели и показатели.

"В результате было одобрено увеличение капитала банка до 14,2 млрд рублей. Собственный капитал банка сегодня занимает первое место среди региональных банков", — сказал Вадим Кумин.

Сейчас банк получил возможность инвестировать значительные средства в новые технологии. «Банк продолжит помогать самарскому бизнесу развиваться, и здесь Самарская область может на нас рассчитывать», — сказал председатель совета директоров «Солидарности».

Глава региона отметил, что управленческой команде «Солидарности» удалось добиться не только оздоровления ситуации в кредитном учреждении, но и восстановить доверие клиентов, подготовить долгосрочную программу развития и провести докапитализацию.

"Наличие крупного регионального банка — это не просто престижно, это во многом определяет устойчивость банковской системы в Самарской области в целом. Уверен, что это открывает новые горизонты сотрудничества как с бизнесом, так и с правительством Самарской области", — резюмировал Дмитрий Азаров.