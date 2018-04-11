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Стало известно, когда АвтоВАЗ распрощается с долгами
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Стало известно, когда АвтоВАЗ распрощается с долгами 

CarClub 50 минут назад
Фото: CarClub
«Ростех» и Renault завершат рекапитализацию АвтоВАЗа стоимостью более 107 миллиардов рублей в октябре 2018 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу госкорпорации Сергея Чемезова.
В результате сделки автоконцерну спишут долги на эту сумму и совместное предприятие «Ростеха» и Renault, альянс Rostec Auto B. V., увеличит долю в АвтоВАЗе с 64,6 до 83,5%. Представитель Renault пояснил, что в настоящий момент второй этап рекапитализации близок к концу. Он завершится до конца апреля.
В 2015 году АвтоВАЗ получил рекордный убыток в 74 миллиарда рублей по МСФО, что оказалось втрое больше, чем годом ранее. В 2016 году основные акционеры завода — альянс Renault-Nissan и «Ростех» — в целях оздоровления решили провести рекапитализацию. В рамках первого этапа в декабре 2016 года АвтоВАЗ привлек 26,1 миллиарда рублей. Тогда в число акционеров автоконцерна вошла кипрская «дочка» «Ренессанс Капитала» Renaissance Securities, которая приобрела 1,25 миллиарда акций за 11,25 миллиарда рублей (24,09% капитала завода) на деньги Renault. Доля Rostec Auto B. V. снизилась с 74,5 до 64,6%. В марте 2017 года начался второй этап. Nissan в сентябре 2017 года покинул СП.
На заключительном этапе в октябре еще порядка 20 миллиардов рублей будут внесены «Ростехом» в АвтоВАЗ без увеличения доли в уставном капитале. Чемезов сообщил, что «Ренессанс Капитал» продаст свою долю, а «Ростех» и Renault перейдут к прямому владению концерном. Но конкретных сроков глава госкорпорации не назвал.
«Это крупнейшая в истории российского автопрома сделка, которая поэтапно длилась несколько лет. Меры, принятые совместно с французскими партнерами, призваны помочь обновлению АвтоВАЗа. Фактически более 100 миллиардов рублей инвестировано в развитие завода и бренда Lada. Сегодня вы видите, как меняется модельный ряд завода, ощутимо меняется качество его активов», — рассказал Чемезов.
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