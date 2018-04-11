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Текущая неделя станет определяющей для ситуации с курсом рубля
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Текущая неделя станет определяющей для ситуации с курсом рубля 

Newsroom24 52 минуты назад
Фото: Newsroom24
Эта неделя определит тенденции с курсом рубля, заявила Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента «Альпари» в ходе круглого стола в Нижнем Новгороде 11 апреля.
Рубль ослабляется на спекулятивных сделках и ожиданиях трейдеров. Фундаментальных причин для падения рубля нет, считает эксперт. Тем не менее, она указывает на то, что если доллар преодолеет планку в 65 рублей, ему технически открыт путь роста до 70 рублей. У евро — аналогичная ситуация, разве что планка в 80 рублей психологически значима. С преодолением этого рубежа евро может продолжить рост.
По мнению Мильчаковой, не стоит ожидать интервенций ЦБ на валютном рынке, с которого Банк России ушёл в 2014 году. Разве что в текущих условиях Совет директоров ЦБ может 27 апреля принять решение не снижать ключевую ставку, чтобы не усугублять ситуацию с рублем.
С точки зрения краткосрочной перспективы Наталья Мильчакова уверена, что хранить средства в евро выгоднее, чем в долларах, но полностью отворачиваться от рубля не стоит. Особенно в текущем потреблении.
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