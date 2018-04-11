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Голодец: падение рубля не отразится на исполнении социальных обязательств
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Голодец: падение рубля не отразится на исполнении социальных обязательств 

Газета.Ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что падение курса рубля не отразится на исполнении социальных обязательств в стране. Об этом сообщает канал «Россия 24».
"Нет. Все обязательства будут исполняться неукоснительно", — ответила Голодец на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что курс доллара на торгах превысил 65 рубля впервые с ноября 2016 года.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, вырос на 2,43 руб., до 79,28 руб., курс доллара вырос на 1,69 руб., до 64,06 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 2,02 руб., составив 70,91 руб.
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