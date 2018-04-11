Нефтяники обсудили с тазовчанами разработку месторождений и социальные проекты

Глава Тазовского района Александр Иванов провел совещание с руководством компании «Газпромнефть-Ямал».

В нем также приняли участие представители администрации района и поселений, общественности и районной думы. Общество является дочерним предприятием «Газпром нефти» , входит в систему управления ООО «Газпромнефть-Развитие» и занимается разработкой Тазовского и Ямбургского месторождений.

Как сообщил заместитель генерального директора по проектной деятельности ООО «Газпромнефть-Ямал» Владимир Крупенников , запасы Тазовского месторождения оценивают в 140 млрд кубометров газа и около 380 млн тонн нефти. В 2017 году лицензию на добычу передали компании «Газпром нефть», оператором по развитию и разработке месторождения является «Газпромнефть-Ямал». За это время предприятие выполнило ряд промышленных работ и подтвердило экономическую рентабельность проекта с пиковой добычей 2 млн тонн нефти и 6 млн кубометров газа в год. Всего планируют разбурить 134 нефтяные и 10 газовых скважин. Поставку газа будут осуществлять на Заполярное месторождение, нефти — на приемо-сдаточный пункт «Транснефти» . Для этих целей в 2019 году начнут строительство нефте— и газопроводов. Полномасштабная разработка, по прогнозам специалистов компании, произойдет в третьем квартале 2020 года, — сообщает пресс-служба районной администрации.

Говоря о Ямбургском месторождении, исполнительный директор по проектам ачимовских нефтяных залежей предприятия Сергей Девятьяров отметил его уникальность, которая заключается в значительной площади и запасах более 1 млрд тонн нефти. Сейчас проект находится на стадии определения возможности промышленной добычи нефти ачимовских залежей.

«В этом году мы планируем переиспытать существующие скважины. В следующем — будем бурить горизонтальные скважины с двух кустовых площадок, одна из которых находится в Тазовском районе, другая — в Надымском. С 2020 года, когда мы будем понимать перспективу, пути транспортирования и темпы инвестирования, начнем бурение высокотехнологичных скважин», — отметил Сергей Девятьяров.

В ходе переговоров участники обсудили широкий спектр вопросов: кадровое обеспечение месторождений, трудоустройство жителей муниципалитета, организацию студенческих практик и совместные социальные проекты. Большое внимание уделили вопросам взаимодействия с населением. Как подчеркнула заместитель главы администрации района, начальник управления по работе с населением межселенных территорий и традиционными отраслями хозяйствования Мария Веникова, необходимо совершать совместные выезды на места кочевий тундрового населения, общаться, учитывать замечания и предложения оленеводов на предпроектной стадии. В частности, это касается мероприятий по рассмотрению материалов оценки воздействия на окружающую среду, обустройства оленьих переходов через трассы нефтепроводов и других аспектов.

Одним из предложений представителей компании ТЭК стала организация «Класса точных наук» в селе Газ-Сале в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Проект нацелен на укрепление материально-технической базы школы, профориентацию школьников и содействие изучению естественных дисциплин. Также участники встречи высказали взаимную заинтересованность в поддержке и развитии системы кочевого образования на территории района.

Важной частью визита стало подписание соглашения о поддержке социальных инициатив Тазовского филиала регионального общественного движения Ассоциации коренных малочисленных народов Севера «Ямал — потомкам!» и Фонда развития Тазовского района.

«В Тазовском районе сегодня реализуются крупнейшие проекты. Значительный опыт, имеющийся как с нашей, так и с вашей стороны поможет вывести сотрудничество на качественно новый уровень Результатом взаимодействия должно стать выгодное для всех сторон партнёрство, в первую очередь дополнительные возможности для сохранения и развития традиционных отраслей, уклада жизни коренного населения, соблюдение требований экологической безопасности», — подвел итог Александр Иванов.