Фридман подтвердил планы объединить LetterOne и BASF

LetterOne (L1) и немецкий концерн BASF придерживаются прежних планов и намерены объединить нефтяные активы, несмотря на новый виток санкций, заявил cовладелец и председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Насколько я знаю, вполне (идут переговоры). Никаких изменений нет. Непосредственно на переговорах не отражается (санкции США)», — заявил он.
О возможном слиянии нефтегазового подразделения BASF — Wintershall с Dea Deutsche Erdoel (DEA), которая контролируется группой L1, 24 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Позже стороны подтвердили эту информацию. Агентство указывало, что новая компания может стоить €10 млрд В перспективе компании рассматривают проведение IPO, отмечало агентство.
В конце 2017 г. BASF и L1 подписали протокол о намерении, предусматривающий слияние их нефтегазовых «дочек» Wintershall и DEA. На первоначальном этапе 67% акций WintershallDEA будут принадлежать BASF, 33% — LetterOne, уточнял германский концерн.
Минфин США ввел новые санкции в отношении российского бизнеса и чиновников 6 апреля. Всего в санкционном списке оказались 26 человек и 15 компаний. Сильнее других новые ограничения затронули Олега Дерипаску: в списке американского минфина оказались восемь связанных с ним компаний, включая En+ и UC Rusal. Под санкции попала и группа компаний «Ренова» Виктора Вексельберга.