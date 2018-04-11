Фридман подтвердил планы объединить LetterOne и BASF вопреки санкциям

LetterOne (L1) и немецкий концерн BASF придерживаются прежних планов и намерены объединить нефтяные активы, несмотря на новый виток санкций, заявил cовладелец и председатель наблюдательного совета «Альфа-групп» Михаил Фридман . Об этом сообщает «Интерфакс».

«Насколько я знаю, вполне (идут переговоры). Никаких изменений нет. Непосредственно на переговорах не отражается (санкции США)», — заявил он.

О возможном слиянии нефтегазового подразделения BASF — Wintershall с Dea Deutsche Erdoel (DEA), которая контролируется группой L1, 24 ноября сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Позже стороны подтвердили эту информацию. Агентство указывало, что новая компания может стоить €10 млрд В перспективе компании рассматривают проведение IPO, отмечало агентство.

В конце 2017 г. BASF и L1 подписали протокол о намерении, предусматривающий слияние их нефтегазовых «дочек» Wintershall и DEA. На первоначальном этапе 67% акций WintershallDEA будут принадлежать BASF, 33% — LetterOne, уточнял германский концерн.