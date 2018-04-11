Сервисная выручка в московской рознице Tele2 увеличилась в два раза

Оператор связи Tele2 вдвое увеличил выручку от продажи дополнительных неоператорских сервисов в Москве в I квартале 2018 года. Наибольшей популярностью пользовались денежные переводы, покупка авиа— и ж/д билетов и страхование техники.

За отчетный период выручка компании от продажи финансовых услуг выросла в 2,5 раза, страховок — в 2,2 раза, а доходы от продажи авиа— и ж/д билетов удвоились.

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