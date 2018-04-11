Сервисная выручка в московской рознице Tele2 увеличилась в два раза 

Оператор связи Tele2 вдвое увеличил выручку от продажи дополнительных неоператорских сервисов в Москве в I квартале 2018 года. Наибольшей популярностью пользовались денежные переводы, покупка авиа— и ж/д билетов и страхование техники.
За отчетный период выручка компании от продажи финансовых услуг выросла в 2,5 раза, страховок — в 2,2 раза, а доходы от продажи авиа— и ж/д билетов удвоились.
Продуктовый виджет
Среди финансовых сервисов наиболее востребованными оказались денежные переводы: средняя сумма перевода составила 9,5 тыс. рублей, лидирующие направления — страны СНГ и Прибалтики. Вторым по популярности среди дополнительных сервисов стало страхование. Средняя стоимость оборудования, для которого приобретался страховой полис, — 8 тыс. рублей. Еще одно популярное направление — сервис по продаже билетов, причем авиабилеты в три раза популярнее, чем железнодорожные. Среди авианаправлений лидируют Турция, Греция, Египет и Доминиканская Республика, среди железнодорожных — страны СНГ.