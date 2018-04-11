Сервисная выручка Tele2 увеличилась в два раза

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 увеличил в два раза выручку от продажи дополнительных неоператорских сервисов в столичной розничной сети по итогам первого квартала текущего года. Клиенты чаще всего совершали денежные переводы, страховали свою технику, а также покупали авиа и ж/д билеты. Об этом «360» рассказали в пресс‐службе компании.

Все вышеперечисленные услуги оказались наиболее востребованными.

В первом квартале 2018 года выручка от продажи финансовых услуг выросла в 2,5 раза, страховок — в 2,2 раза, а доходы от продажи авиа— и ж/д билетов удвоились

— пресс-служба Tele2.

Средняя сумма переводов составила 9,5 тысячи рублей. Люди отправляли деньги преимущественно в страны СНГ и Прибалтики. Вторым по популярности направлением стало страхование. Средняя стоимость оборудования, для которого приобретался страховой полис достигла восьми тысяч рублей.

Как отметил коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2 Антон Кондратов , большую выручку принес также сервис по продаже билетов, причем авиабилеты оказались в три раза популярнее, чем железнодорожные.

«Tele2 активно развивает свою розничную сеть в Москве Московской области — сегодня она включает более 370 салонов.

Ранее сообщалось, что 88% сотрудников готовы рекомендовать Tele2 как работодателя. По данному показателю мобильный оператор опередил даже самые успешные компании.