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Сервисная выручка Tele2 увеличилась в два раза
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Сервисная выручка Tele2 увеличилась в два раза 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 увеличил в два раза выручку от продажи дополнительных неоператорских сервисов в столичной розничной сети по итогам первого квартала текущего года. Клиенты чаще всего совершали денежные переводы, страховали свою технику, а также покупали авиа и ж/д билеты. Об этом «360» рассказали в пресс‐службе компании.
Все вышеперечисленные услуги оказались наиболее востребованными.
В первом квартале 2018 года выручка от продажи финансовых услуг выросла в 2,5 раза, страховок — в 2,2 раза, а доходы от продажи авиа— и ж/д билетов удвоились
— пресс-служба Tele2.
Средняя сумма переводов составила 9,5 тысячи рублей. Люди отправляли деньги преимущественно в страны СНГ и Прибалтики. Вторым по популярности направлением стало страхование. Средняя стоимость оборудования, для которого приобретался страховой полис достигла восьми тысяч рублей.
Как отметил коммерческий директор макрорегиона «Москва» Tele2 Антон Кондратов, большую выручку принес также сервис по продаже билетов, причем авиабилеты оказались в три раза популярнее, чем железнодорожные.
Среди авианаправлений лидируют Турция, Греция, Египет и Доминиканская Республика, среди железнодорожных — страны СНГ  — Антон Кондратов.
«Tele2 активно развивает свою розничную сеть в Москве и Московской области — сегодня она включает более 370 салонов.
Ранее сообщалось, что 88% сотрудников готовы рекомендовать Tele2 как работодателя. По данному показателю мобильный оператор опередил даже самые успешные компании.
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