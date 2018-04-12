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Дефицит бюджета США достиг $600 млрд в октябре-марте
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Дефицит бюджета США достиг $600 млрд в октябре-марте 

Вести Экономика 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Дефицит госбюджета США в первом полугодии 2018 финансового года увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом периодом предыдущего года и составил $599,71 млрд, свидетельствуют данные Министерства финансов страны.
Фото: EPA/MICHAEL REYNOLDS
Доходы бюджета в октябре-марте увеличились на 1,6% в годовом выражении — до $1,5 трлн. При этом расходы выросли на 4,8% до $2,1 трлн.
Поступления от налога на прибыль корпораций в первой половине 2018 фингода сократились до $78,6 млрд с $100,2 млрд годом ранее.
В марте дефицит бюджета увеличился до $208,7 млрд с $176,2 млрд за аналогичный период прошлого года.
Как сообщали «Вести. Экономика», по оценкам Бюджетного управления Конгресса (CBO), в 2018 финансовом году дефицит бюджета США составит $804 млрд вместо $563 млрд, ожидавшихся в июне. В 2017 финансовом году дефицит составлял $665 млрд
В 2019 финансовом году дефицит, согласно прогнозу, достигнет $981 млрд вместо ранее ожидавшихся $689 млрд
Отрицательное сальдо бюджета США превысит $1 трлн к 2020 году — на два года раньше, чем предполагалось ранее, в результате снижения налогов и увеличения расходов, предупредило CBO.
Налоговая реформа администрации президента США Дональда Трампа снизит доходы федерального бюджета.
В феврале Конгресс США одобрил двухлетнее бюджетное соглашение, увеличивающее расходы федерального бюджета почти на $300 млрд
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