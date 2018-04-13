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Поступления в бюджет Омской области сократились на 8,1% в 1 квартале 2018 года
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Поступления в бюджет Омской области сократились на 8,1% в 1 квартале 2018 года 

Rambler News Service 28 минут назад
Фото: Время Омское
Поступления в региональный бюджет Омской области в 1 квартале 2018 года снизились на 900 млн рублей (8,1%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет ИА «Город55» со ссылкой на данные регионального управления ФНС. Всего региональный бюджет получил 10,8 млрд рублей в отчетном периоде.
Сокращение связано со снижением поступлений от акцизов на алкогольную продукцию на фоне изменения порядка распределения акцизов между областным и федеральным бюджетами.
Большая часть поступивших в региональную казну налогов и сборов пришлась на НДФЛ (40%), затем идут налог на прибыль (32,6%) и налог на имущество (7,9%).
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 Ещё 5 источников 
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