Бюджет Омской области потерял почти миллиард рублей

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России.

Омской области подвели итоги налоговых поступлений по итогам первого квартала 2018 года. Так, региональный бюджет пополнился на 10,8 млрд рублей. Это на 900 млн меньше, чем в первом квартале 2017 года.

«Сокращение платежей обусловлено в основном уменьшением поступлений по акцизам на алкогольную продукцию в связи с изменением с 1 января 2018 года порядка распределения акцизов между областным и федеральным бюджетами», — уточнили в пресс-службе УФНС России по Омской области.

Отметим, что 40,2% поступлений приходится на налог на доходы физических лиц, налог на прибыль — 32,6%, акцизы на подакцизные товары — 12%, в том числе акцизы на пиво — 11,7%, налог на имущество — 7,9%.