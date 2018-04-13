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Бюджет Омской области потерял почти миллиард рублей
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Бюджет Омской области потерял почти миллиард рублей 

АиФ-Омск 30 минут назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФНС России.
В Омской области подвели итоги налоговых поступлений по итогам первого квартала 2018 года. Так, региональный бюджет пополнился на 10,8 млрд рублей. Это на 900 млн меньше, чем в первом квартале 2017 года.
«Сокращение платежей обусловлено в основном уменьшением поступлений по акцизам на алкогольную продукцию в связи с изменением с 1 января 2018 года порядка распределения акцизов между областным и федеральным бюджетами», — уточнили в пресс-службе УФНС России по Омской области.
Отметим, что 40,2% поступлений приходится на налог на доходы физических лиц, налог на прибыль — 32,6%, акцизы на подакцизные товары — 12%, в том числе акцизы на пиво — 11,7%, налог на имущество — 7,9%.
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