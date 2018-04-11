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Суд отложил рассмотрение иска Bayer к ФАС
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Суд отложил рассмотрение иска Bayer к ФАС 

Rambler News Service 1 час назад
Арбитражный суд Москвы отложил заседание по иску немецкой компании Bayer к Федеральной антимонопольной службе (ФАС, связанному с покупкой американского производителя семян Monsanto, на 14 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.
«На 14 мая», — сказала судья.
Bayer подала иск к ФАС о признании решений и действий службы незаконными 13 февраля. Третьими лицами в иске фигурируют ЗАО «Монсанто», «Монсанто Интернейшнл Сарл», ООО «Монсанто Рус».
В ноябре ФАС сообщила, что одобрит сделку, в рамках которой немецкая химическая компания Bayer намерена купить американского производителя генетически модифицированных семян, гербицидов и других продуктов сельхозназначения Monsanto, если в процессе согласования участниками сделки будут устранены положения, которые могут привести к нарушению конкуренции на российском рынке.
Позже глава ФАС Игорь Артемьев неоднократно говорил, что ведомство ведет переговоры с Bayer. По словам Артемьева, очередная встреча ФАС и представителей Bayer, на которой могут быть достигнуты договоренности, состоится завтра, 12 апреля. Ведомство рассчитывает принять решение по сделке в конце апреля — начале мая, отмечал ранее глава ФАС.
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