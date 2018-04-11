Суд отложил рассмотрение иска Bayer к ФАС

Арбитражный суд Москвы отложил заседание по иску немецкой компании Bayer к Федеральной антимонопольной службе (ФАС, связанному с покупкой американского производителя семян Monsanto, на 14 мая, передает корреспондент RNS из зала суда.

«На 14 мая», — сказала судья.

Bayer подала иск к ФАС о признании решений и действий службы незаконными 13 февраля. Третьими лицами в иске фигурируют ЗАО «Монсанто», «Монсанто Интернейшнл Сарл», ООО «Монсанто Рус».

В ноябре ФАС сообщила, что одобрит сделку, в рамках которой немецкая химическая компания Bayer намерена купить американского производителя генетически модифицированных семян, гербицидов и других продуктов сельхозназначения Monsanto, если в процессе согласования участниками сделки будут устранены положения, которые могут привести к нарушению конкуренции на российском рынке.