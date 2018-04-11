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«Дыра» в капитале махачкалинского банка «Алжан» составила 290 млн руб
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«Дыра» в капитале махачкалинского банка «Алжан» составила 290 млн руб 

Прайм 1 час назад
Совокупная разница между величиной обязательств и активов махачкалинского банка «Алжан», лишившегося лицензии в марте, составила 289,866 миллиона рублей, говорится в «Вестнике Банка России».
Активы банка по результатам обследования составили 184,709 миллиона рублей, обязательства — 474,575 миллиона.
ЦБ со 2 марта отозвал лицензию у банка. Как отмечал регулятор, это решение было принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и корректности представлявшихся в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также регулятор принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов.
По данным ЦБ, к потере ликвидности и неспособности банка своевременно исполнять обязательства перед кредиторами привели осуществленные банком во второй половине февраля крупные сделки, направленные на замещение значительной части активов.
Руководители и собственники банка не предприняли действенных мер для нормализации его деятельности. Более того, в их действиях прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе КБ «Алжан» с рынка банковских услуг.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 февраля занимал 517-е место в банковской системе РФ.
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