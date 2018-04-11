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Глава «ГПБ Лизинг»: лизинг поможет решить проблему техпереоснащения нефтегазовой отрасли
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Глава «ГПБ Лизинг»: лизинг поможет решить проблему техпереоснащения нефтегазовой отрасли 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Лизинг поможет решить проблему финансирования технического переоснащения нефтегазовой отрасли, заявил гендиректор "Газпромбанк Лизинг" Максим Агаджанов в рамках конференции «Перспективы развития технологий и финансовых инструментов на рынке бурового оборудования».
"Сегодня российская нефтегазовая отрасль активно расширяет географию своей деятельности, и при этом эффективность реализации проектов напрямую связана с технологическим лидерством. В этом свете вопросы финансирования технического переоснащения отрасли можно решить через лизинг. На сегодняшний день в портфеле нашей компании порядка 50 проектов по поставке буровых установок, причем большая их часть — это оборудование отечественного производства", — заявил Агаджанов.
Агаджанов также отметил, что российский рынок лизинга на сегодня достиг 1 трлн рублей. «На сегодняшний день лизинговые компании могут сдавать в лизинг практически все, любое оборудование любые энергетические комплексы, буровые трубы, буровые ключи. При этом лизинг не требует дополнительного залога, как это зачастую требуется при финансировании кредитных средств», — сказал он.
В свою очередь генеральный директор ООО «Уралмаш НГО Холдинг» (крупнейший производитель бурового оборудования) Юрий Карпов отметил, что в настоящее время рынок испытывает высокую потребность в замене парка буровых установок.
"И эта тенденция в 2017 году подтвердилась ростом объемов контрактования по сравнению с 2016 годом. К примеру, в 2017 году холдинг заключил договоры в общей сложности на 20 буровых установок", — отметил он. По словам Карпова, продажи буровых установок в лизинг составляют почти половину всего объема контрактов в среднем с 2011 года.
АО «Газпромбанк Лизинг» входит в пятерку крупнейших лизинговых компаний России. Компания входит в группу Газпромбанка.
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