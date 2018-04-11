Каким будет новый контракт «Газпрома» и «Нафтогаза»?

«Карусельный» реверс и газовые войны: особенности нового контракта «Газпрома» и «Нафтогаза»

«Газпром» и «Нафтогаз» приступили к обсуждению условий нового контракта о транзите газа через территорию Украины в Европу после 2019 года. Как считают эксперты, речь идет о кратковременном контракте, согласно которому в Европу будет прокачиваться газ до начала полноценной работы альтернативных маршрутов доставки.

Новый контракт "Газпрома" и "Нафтогаза"

О начале обсуждения нового контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» на период после 2019 года «Ведомостям» сообщили два человека, близкие к сторонам переговоров. Причем речь не идет о пересмотре действующего контракта, в центре внимание обсуждение транзита именно с 2020 года. Пока переговоры находятся в самой ранней стадии.

«Обсуждение контракта связано с тем, что Россия не успевает решить вопрос обхода Украины до окончания действия текущего транзитного контракта. Кроме того и в Европе в последнее время все чаще настаивают на сохранении транзита через Украину в том или ином виде. Но мы и раньше не собирались полностью от него отказываться.

Инфраструктура в Европе

В свою очередь преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков накануне отметил, что гарантии сохранения украинского транзита в большей степени зависят не от России, а от Европы. Чем больше европейские страны будут потреблять российского газа, тем больше транзита пойдет через Украину, так как совокупный объем альтернативных маршрутов составляет 90,5 млрд кубов, при загрузке украинской ГТС в 2017 году на уровне 93,5 млрд кубов.

«Текущий транзитный контракт официально заканчивается в 2019 году, если только его не разорвут через Стокгольмский арбитраж. Скорее всего, в первые годы после окончания контракта через Украину продолжит проходить объем больше 15 млрд кубов, потому что мощности, которые должны принимать газ в Европе также не успеют построить.

Например, вторую нитку газопровода Eugal, который должен забирать газ из «Северного потока-2» и вести его через Германию в Чехию, планируется достроить только к концу 2020 года. По второй нитке «Турецкого потока» также все продвигается не очень быстро — до сих пор нет четких договоренностей ни с Болгарией, ни с Грецией через которые газ должен пойти дальше в Сербию, Австрию и так далее», — продолжает наш собеседник.

"Карусельный" реверс и газовые войны

По мнению Митраховича, на выходе мы увидим, скорее всего, краткосрочные контракты на небольшой срок. А так как Украина стремится привлечь иностранные компании к обслуживанию своей ГТС, то в перспективе по прокачке предстоит договариваться еще и с европейцами. В отношениях с Украиной мы вернемся к той ситуации, которая существовала до 2009 года, когда каждый год начинался с очередной новогодней газовой войны.

В то же время между «Газпромом» и «Нафтогазом» сегодня действуют два контракта — не только о транзите сырья в Европу через ее территорию, но и о прямых поставках газа на Украину. Оба они заключены до конца 2019 года.

«Вопрос прямых поставок тоже будет параллельно обсуждаться, так как для Украины здесь может быть экономическая выгода, но это все же менее значимый сюжет, чем транзит. Все-таки при большом желании Киев может получать газ по реверсу. Хотя если поставки через ГТС будут сокращаться, то это отразится и на реверсных поставках.