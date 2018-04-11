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«Лужники» подали иск к «Астеросу» почти на 1 млрд рублей
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«Лужники» подали иск к «Астеросу» почти на 1 млрд рублей 

Ведомости 25 минут назад
IT-холдинг «Астерос», недавно подавший заявление о собственном банкротстве, во вторник получил иск на 937,9 млн руб. от одного из своих крупнейших заказчиков — «Олимпийского комплекса „Лужники“, следует из картотеки арбитражного суда. Что послужило поводом для иска не уточняется.
В 2016 г. „Лужники“ заключили с „Астерос“ контракт на организацию строительства инфраструктуры грядущего Чемпионата мира по футболу FIFA-2018. Как следует из конкурсной документации, речь шла о реконструкции двух кассовых павильонов Лужников. IT-компоненты для оборудования кассовых павильонов обошлись в 82 млн руб., этот контракт был заключен в декабре 2017 г.
Еще „Лужникам“ для чемпионата был нужен удаленный пункт досмотра грузов и транспорта, и в 2017 г. „Астерос“ заключил контракт на их строительство на сумму 372 млн руб. Контракт на компоненты IT-инфраструктуры кассовых павильонов на 205 млн руб. „Лужники“ и „Астерос“ заключили совсем недавно — в январе 2018 г.
»Астерос» — крупная IT-компания. В рейтинге IT-компаний России CNews Analytics за 2016 г. он занимал 16-е место с выручкой 21,4 млрд руб. В 2014 г. интегратор участвовал в олимпийской стройке и работал над проектом по созданию систем безопасности Олимпийской деревни.
«Ведомости» ожидают комментарии «Лужников» и «Астероса»
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