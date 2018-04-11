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«Первая Тяжеловесная Компания» поднялась на 8-е место среди крупнейших операторов подвижного состав
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«Первая Тяжеловесная Компания» поднялась на 8-е место среди крупнейших операторов подвижного состав 

РЖД-Партнер 51 минуту назад
Фото: РЖД-Партнер
Железнодорожный оператор «ПТК» «Восток1520» отмечен как компания, наиболее динамично наращивающая объем перевозок за счет использования вагонов повышенной грузоподъемности. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 59,7%.
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