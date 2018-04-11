«Первая Тяжеловесная Компания» поднялась на 8-е место среди крупнейших операторов подвижного состав

Железнодорожный оператор «ПТК» «Восток1520» отмечен как компания, наиболее динамично наращивающая объем перевозок за счет использования вагонов повышенной грузоподъемности. Рост по сравнению с предыдущим годом составил 59,7%.