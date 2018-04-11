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Свыше 100 млрд руб. инвестируют в горную промышленность Мурманской области до 2022 года
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Свыше 100 млрд руб. инвестируют в горную промышленность Мурманской области до 2022 года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в горнопромышленный комплекс Мурманской области до 2022 года может составить более 100 млрд рублей. Об этом сообщил в среду на пленарной сессии выставки-форума «Горпромэкспо-2018» первый заместитель губернатора региона Алексей Тюкавин.
" [У нас есть] наиболее крупные инвестиционные программы горнопромышленных предприятий Мурманской области до 2022 года. Общий объем инвестиций превышает 100 млрд рублей", — сказал он.
Тюкавин отметил, что предприятия горнопромышленного комплекса формируют около 25% валового регионального продукта Мурманской области. Общая стоимость продукции, произведенной крупнейшими горнопромышленными предприятиями региона, в 2017 году превысила 160 млрд рублей, что на 8% больше, чем в 2016 году.
Он также отметил, что на этих предприятиях работают свыше 20 тыс. человек. Это около 8% от общего количества трудоспособного населения Мурманской области. -
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