Стоимость 1 евро превысила 80 рублей

Утром 11 апреля впервые за два года курс евро превысил 80 рублей. Такие данные опубликованы на торговых площадках. В последний раз евро стоило так дорого в марте 2016 года.

Во вторник, 10 апреля, евро отдавали за 77,85 рубля, а уже к утру 11 апреля он стоил более 80 рублей. На данный момент цена европейской валюты снизилась на 3 копейки и ставила 79, 97 рубля. Доллар за минувшие сутки вырос более чем на рубль и сейчас стоит 64,52 рубля.

Специалисты связывают ослабление национальной валюты с ужесточением антироссийских санкций и с падением котировок ценных бумаг ряда российских компаний.

В начале недели курсы доллара и евро по отношению к рублю обновили максимумы 2018 и 2017 годов.