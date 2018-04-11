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Стоимость 1 евро превысила 80 рублей
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Стоимость 1 евро превысила 80 рублей 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Утром 11 апреля впервые за два года курс евро превысил 80 рублей. Такие данные опубликованы на торговых площадках. В последний раз евро стоило так дорого в марте 2016 года.
Во вторник, 10 апреля, евро отдавали за 77,85 рубля, а уже к утру 11 апреля он стоил более 80 рублей. На данный момент цена европейской валюты снизилась на 3 копейки и ставила 79, 97 рубля. Доллар за минувшие сутки вырос более чем на рубль и сейчас стоит 64,52 рубля.
Специалисты связывают ослабление национальной валюты с ужесточением антироссийских санкций и с падением котировок ценных бумаг ряда российских компаний.
В начале недели курсы доллара и евро по отношению к рублю обновили максимумы 2018 и 2017 годов.
Как отмечает министр экономического развития России Максим Орешкин, данная ситуация может стать хорошей проверкой для правительства и Центрального банка.
Ранее сообщалось, дочку сотрудницы «Роснефти» судят за заказное убийство всей своей семьи из-за желания получить наследство.
В городе N: последние новости
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