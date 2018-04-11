ФАС разрешила передать «дочке» «Роснано» и «Ростеха» 50,01% оператора мусоросжигающих заводов

Сейчас 69% в АГК-1 принадлежит ООО «РТ-Инвест финанс» и 31% — ООО «Экопроект», АГК -2 полностью владеет ООО «РТ-Инвест финанс».

УТ «ПЭФ» было создано «РТ-Инвестом» (структура «Ростеха») и «Роснано» в сентябре 2017 года с уставным капиталом 21 тысяча рублей для финансирования проектов в области переработки твердых отходов в электроэнергию. Строительство МСЗ будет реализовано в рамках программы «Энергия из отходов». Инвестором программы должен стать ПЭФ, создание которого завершилось в феврале.