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ФАС разрешила передать «дочке» «Роснано» и «Ростеха» 50,01% оператора мусоросжигающих заводов
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ФАС разрешила передать «дочке» «Роснано» и «Ростеха» 50,01% оператора мусоросжигающих заводов 

Rambler News Service 35 минут назад
УТ «ПЭФ» (дочка «Роснано» и «Ростеха») получил право приобрести 50,01% в уставном капитале АГК-1 и АГК-2. Эти компании занимаются строительством мусоросжигающих заводов под Казанью и в Московской области, сообщает Inkazan.
Сейчас 69% в АГК-1 принадлежит ООО «РТ-Инвест финанс» и 31% — ООО «Экопроект», АГК -2 полностью владеет ООО «РТ-Инвест финанс».
УТ «ПЭФ» было создано «РТ-Инвестом» (структура «Ростеха») и «Роснано» в сентябре 2017 года с уставным капиталом 21 тысяча рублей для финансирования проектов в области переработки твердых отходов в электроэнергию. Строительство МСЗ будет реализовано в рамках программы «Энергия из отходов». Инвестором программы должен стать ПЭФ, создание которого завершилось в феврале.
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