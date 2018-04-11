В Банке России рассказали о темпах инфляции после ослабления рубля

Ослабление номинального курса российской валюты на 10% может добавить к инфляции меньше 1 процентного пункта, если рубль не отыграет падение, сказал директор Департамента исследований и прогнозирования Центробанка Александр Морозов , сообщает ТАСС

При этом, как отметил представитель Центробанка, мегарегулятор оценивает, что за последнее время эффект от ослабления рубля снизился.

«Даже может быть меньше, чем процентный пункт. Но это если рубль не отыграет своё падение», — сказал Морозов.

Утром 11 апреля на Московской товарной бирже валюты обновили дневные максимумы. Доллар в моменте достигал 65,05 рубля, а евро — 80,5 рубля.