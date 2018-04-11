Британской Lehram не удалось оспорить сделку по продаже шахты в Кузбассе

КЕМЕРОВО , 11 апреля. / ТАСС /. Арбитражный суд Кемеровской области отказал в иске британской Lehram capital investments ltd, оспаривавшей сделку по продаже своего бывшего актива — кузбасской шахты «Грамотеинская», которая, по мнению компании, была совершена под давлением, передает корр. ТАСС с заседания суда.

"Грамотеинская" до октября 2013 года входила в состав "Евраза" , затем была продана за 10 тыс. рублей британской Lehram. В декабре 2013 года угольное предприятие, как сообщала администрация Кемеровской области, перешло под управление бизнесмена Александра Щукина (привлечен по делу в качестве третьего лица), при этом гендиректор Lehram Игорь Рудык , гражданин Казахстана , был задержан в Кемерово за нарушение миграционного законодательства. Через два года британская компания подала иск о признании сделки о продаже в 2013 году шахты недействительной к Заводу по ремонту горно-шахтного оборудования

"Суд решил — в удовлетворении исковых требований отказать", — сказала судья Лариса Беляева.

О споре

Разбирательство по делу велось с декабря 2015 года. Согласно материалам суда, представитель истца настаивал, что сделка по продаже шахты была «совершена в отсутствие специального одобрения участника, под влиянием насилия, угрозы».

В середине марта 2016 года арбитраж приостановил процесс, так как Lehram направила документы в суд общей юрисдикции и пыталась обжаловать действия нотариуса, удостоверившего сделку по продаже шахты. Представители британской компании получили отказ, а потом отказались от аппеляционной жалобы.

В декабре 2017 года газета Financial Times сообщила, что Lehram обратилась в Минюст РФ с требованием выплатить 500 млн долларов в качестве компенсации за убытки. Если соглашение не будет достигнуто в течение трех месяцев, компания планировала обратиться в международный арбитраж.

В качестве третьих лиц по делу были привлечены нынешний собственник шахты — кипрская компания Cyrith Holdings Limited, нотариус Виолетта Сопова и Щукин, который проходит обвиняемым по делу о вымогательстве акций другой кузбасской шахты — «Разрез » Инской ".

Мнение сторон

Представители завода, шахты, нотариуса и бизнесмена на заседании суда в среду указывали на то, что истек срок исковой давности сделки, которая якобы была совершена под давлением. По словам представителя завода Евгении Шохориевой, в таких случаях он составляет год: сделка была совершена 18 декабря 2013 года, а иск в суд поступил 7 декабря 2015 года.

Помимо этого, представители сторон отмечали, что в материалы дела так и не был представлен оригинал решения решения единственного акционера Lehram, которое ограничивало полномочия гендиректора британской компании по совершению сделок. Ранее представители Lehram, оспаривая сделку, заявляли, что у Рудыка не было полномочий для заключения договора купли-продажи шахты. Ответчик и представители третьих лиц усомнились в том, что оно было изготовлено до совершения сделки — 31 октября 2013 года и потребовали предоставить оригинал.

Lehram и ее представители в заседании не участвовали.