Минстрой упростил регистрацию изменений в реестре управляющих компаний

Минстрой России упростил порядок регистрации изменений в реестре лицензий управляющих компаний.

Отмечается, что передача прав на управление домом после смены компании будет происходить на основании заявления от новой пришедшей в дом управляющей организации. Заявление на смену УК и все документы будут проверяться, чтобы исключить подтасовку решений.

Порядок отказа на включение дом в реестр лицензий также претерпел изменения. Для него будет достаточно решения, отвечающего признакам ничтожности. То есть, если государственная жилищная инспекция выявит нарушения при принятии решения, это может послужить поводом для отказа внесения дома в реестр.

Добавим, что также государственная жилищная инспекция получит право вносить изменения в реестр в случае реорганизации управляющей компании.