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Агрохолдинг произвел более 99 тысяч тонн свинины в живом весе
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Агрохолдинг произвел более 99 тысяч тонн свинины в живом весе 

АиФ 59 минут назад
Фото: АиФ
АПХ «Мираторг» сообщает, что в первом квартале 2018 года свинокомплексы агрохолдинга произвели более 99 тыс. тонн свинины в живом весе, что на 2,2% превысило показатель аналогичного периода предыдущего года.
Активы вертикально-интегрированного свиноводческого дивизиона компании расположены в Белгородской и Курской областях и включают 28 свинокомплексов с общим поголовьем на конец первого квартала 2018 года в 2,2 млн голов. Увеличение объемов производства обусловлено мерами по повышению эффективности на всех этапах производства, сведением до минимума потерь, приростом такого показателя, как получение поросят на одну свиноматку в год, и запуском новых свиноводческих площадок.
Мясоперерабатывающий завод СК «Короча» в первом квартале увеличил выпуск продукции до 83 тыс. тонн, из них 13,5 тыс. тонн в потребительской упаковке, что на 1,8% больше, чем в 2017 году.
В планах агрохолдинга до 2023 года удвоить существующие объемы производства за счет введения в эксплуатацию новых свинокомлексов и высокотехнологичной мясохладобойни мощностью 396,7 тысяч тонн свинины в убойном весе в год, к строительству которой агрохолдинг приступил в конце 2017 года.
«Рост производства будет иметь огромный положительный эффект для экономики регионов, поскольку предполагает увеличение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней и создание дополнительных рабочих мест в районах размещения новых площадок, — прокомментировали в пресс-службе агрохолдинга. — Он также позволит снизить себестоимость произведенной продукции, что высвободит дополнительные финансовые средства для дополнительных инвестиций в развитие сельскохозяйственной отрасли РФ».
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