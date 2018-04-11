Агрохолдинг произвел более 99 тысяч тонн свинины в живом весе

АПХ «Мираторг» сообщает, что в первом квартале 2018 года свинокомплексы агрохолдинга произвели более 99 тыс. тонн свинины в живом весе, что на 2,2% превысило показатель аналогичного периода предыдущего года.

Активы вертикально-интегрированного свиноводческого дивизиона компании расположены в Белгородской и Курской областях и включают 28 свинокомплексов с общим поголовьем на конец первого квартала 2018 года в 2,2 млн голов. Увеличение объемов производства обусловлено мерами по повышению эффективности на всех этапах производства, сведением до минимума потерь, приростом такого показателя, как получение поросят на одну свиноматку в год, и запуском новых свиноводческих площадок.

Мясоперерабатывающий завод СК «Короча» в первом квартале увеличил выпуск продукции до 83 тыс. тонн, из них 13,5 тыс. тонн в потребительской упаковке, что на 1,8% больше, чем в 2017 году.

В планах агрохолдинга до 2023 года удвоить существующие объемы производства за счет введения в эксплуатацию новых свинокомлексов и высокотехнологичной мясохладобойни мощностью 396,7 тысяч тонн свинины в убойном весе в год, к строительству которой агрохолдинг приступил в конце 2017 года.